Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της 38χρονης Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
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Πρόκειται για 26χρονο Αφγανό ο οποίος μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
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Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε από άστεγο, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης στην Αθήνα.
Ένα από τα βασικά σημεία της αστυνομικής έρευνας αφορούσε το ταξίδι της γυναίκας προς την Ελλάδα. Όπως προέκυψε η 38χρονη έφτασε στη χώρα μας αεροπορικώς από την Κύπρο, ενώ φέρεται να είχε προηγουμένως βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Η ΕΛ.ΑΣ. διερεύνηγσε επίσης ποιοι ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή στην Ελλάδα, αν υπήρχε κράτηση στο όνομά της σε κάποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα και ποιες ήταν οι τελευταίες κινήσεις της πριν από τον θάνατό της.
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