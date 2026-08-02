Το ρεπορτάζ του Star (29/7/2026) για την ταυτοποίηση της σορού της 38χρονης Βρετανίδας

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της 38χρονης Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Πρόκειται για 26χρονο Αφγανό ο οποίος μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε από άστεγο, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης στην Αθήνα.

Ένα από τα βασικά σημεία της αστυνομικής έρευνας αφορούσε το ταξίδι της γυναίκας προς την Ελλάδα. Όπως προέκυψε η 38χρονη έφτασε στη χώρα μας αεροπορικώς από την Κύπρο, ενώ φέρεται να είχε προηγουμένως βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερεύνηγσε επίσης ποιοι ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή στην Ελλάδα, αν υπήρχε κράτηση στο όνομά της σε κάποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα και ποιες ήταν οι τελευταίες κινήσεις της πριν από τον θάνατό της.