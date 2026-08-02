Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας 38χρονης Βρετανίδας

Της οποίας είχε βρεθεί η σορός της σε βαλίτσα στην Κυψέλη

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Το ρεπορτάζ του Star (29/7/2026) για την ταυτοποίηση της σορού της 38χρονης Βρετανίδας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 26χρονος Αφγανός δράστης της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος.
  • Η σορός της βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη από άστεγο σε εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης.
  • Η γυναίκα είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικώς από την Κύπρο, μετά από παραμονή στις ΗΠΑ.
  • Η αστυνομία διερευνά τις επαφές της στην Ελλάδα και τις τελευταίες κινήσεις της πριν τον θάνατό της.
  • Ο δράστης μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της 38χρονης Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

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Πρόκειται για 26χρονο Αφγανό ο οποίος μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθεί στον  εισαγγελέα.

 Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα

Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε από  άστεγο, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης στην Αθήνα.

Ένα από τα βασικά σημεία της αστυνομικής έρευνας αφορούσε το ταξίδι της γυναίκας προς την Ελλάδα. Όπως προέκυψε η 38χρονη έφτασε στη χώρα μας αεροπορικώς από την Κύπρο, ενώ φέρεται να είχε προηγουμένως βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Η ΕΛ.ΑΣ. διερεύνηγσε επίσης ποιοι ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή στην Ελλάδα, αν υπήρχε κράτηση στο όνομά της σε κάποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα και ποιες ήταν οι τελευταίες κινήσεις της πριν από τον θάνατό της.

 

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