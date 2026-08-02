Πύρινος εφιάλτης και στην Κεφαλονιά. Επτά χωριά εκκενώθηκαν, ενώ σπίτια και ξενοδοχεία άδειασαν μέσα στη νύχτα. Οικογένειες, ηλικιωμένοι και τουρίστες έφευγαν με ό,τι πρόλαβαν να πάρουν, καθώς οι φλόγες τους περικύκλωναν.

Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να έχει καεί έκταση μεγαλύτερη των 6.000 στρεμμάτων.

Κεφαλονιά: Εκκένωση οικιών και ξεμοδοχείων

Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 7 χωριά

Εφιαλτική ήταν η νύχτα για κατοίκους και τουρίστες. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα στο Κρεμμύδι επεκτάθηκε ραγδαία λόγω των ισχυρών ανέμων και ανάγκασε τις Αρχές να εκκενώσουν 7 χωριά.

Ο χάρτης με τις περιοχές της φωτιάς στην Κεφαλονιά

Μέσα στη νύχτα, οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, και δεκάδες τουρίστες εγκατέλειψαν άρον άρον σπίτια και ξενοδοχεία, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν απειλητικά. Με λίγα προσωπικά αντικείμενα στα χέρια, αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο, ενώ η αγωνία κορυφωνόταν και η μάχη των πυροσβεστών συνεχιζόταν σε πολλά μέτωπα.

Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια στο Κρεμμύδι, στο Μαρκόπουλο, στον Άνω Κατελειό και στα Μαυράτα. Σε αρκετά σημεία η φωτιά κινήθηκε μέσα σε καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μόλις μέτρα από κατοικίες.

Χαρακτηριστικό της έντασης της φωτιάς ήταν ότι αυτοκίνητο τυλίχθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες μέσα στην αποθήκη.