Ανεξέλεγκτη η φωτιά κοντά στα Μέγαρα - Καίγονται σπίτια στο Κρύο Πηγάδι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική λόγω της πυρκαγιάς

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Πρώτη Δημοσίευση: 02.08.26, 14:08
Eκτός ελέγχου η πυρκαγιά που πολιορκεί τα Μέγαρα / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτιά στη Δυτική Αττική μαίνεται για τρίτη ημέρα, με εστίες σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Βένιζα και Κρύο Πηγάδι, όπου καίγονται σπίτια.
  • 496 πυροσβέστες και 18 ελικόπτερα επιχειρούν στην περιοχή, με στόχο την αποτροπή της επέκτασης της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.
  • Επτά οικισμοί έχουν εκκενωθεί προληπτικά, με συνεχείς εκκενώσεις μέσω του 112.
  • Δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες και ενισχύονται οι δυνάμεις στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων.
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε βασικούς οδικούς άξονες της Δυτικής Αττικής λόγω της πυρκαγιάς.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική και στον Κιθαιρώνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα. Οι πιο δύσκολες εστίες εντοπίζονται σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Βένιζα, Μέγαρα, Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, όπου σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται σπίτια. 

Φωτιές: Σε Mέγαρα και Βίλια τα δύο ενεργά μέτωπα - Μήνυμα για εκκενώσεις

Η φωτιά ξεκίνησε από το Καλάμακι και τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας και, περνώντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα, επεκτάθηκε στην Αττική, κατακαίγοντας πευκοδάση, χαμηλή βλάστηση, ελαιώνες, καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις. Βασικός στόχος των δυνάμεων πυρόσβεσης είναι να αποτραπεί η επέκτασή της προς τα Βίλια, τα Μέγαρα, τη Μάνδρα και τη βιομηχανική ζώνη.

Φωτιά Βοιωτία: Σπινθήρες από ανεμογεννήτριες πίσω από την πυρκαγιά

Η μικρή εξασθένηση των ανέμων από τις πρωινές ώρες επέτρεψε την ενίσχυση των εναέριων επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο πυκνός καπνός, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και η δύσβατη μορφολογία του εδάφους εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά τις ρίψεις.

To Star στο πύρινο μέτωπο που πολιορκεί τα Μέγαρα

Φωτιές: Πλησιάζουν τα Μέγαρα οι φλόγες

Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. 

Την ίδια ώρα, συνδράμουν περιοδικά 18 ελικόπτερα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ρίψεις παραμένουν δύσκολες λόγω πυκνού καπνού, αναζωπυρώσεων και μορφολογίας του εδάφους.

Φωτιές: Κρίσιμα μέτωπα σε Μέγαρα, Πόρτο Γερμενό και Βένιζα

Στην περιοχή των Μεγάρων η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βένιζα εξαπλώθηκε γρήγορα προς Ζάχουλη, Άγιο Λουκά και στο τρίγωνο Ψάθα – Βένιζα – Άγιος Νεκτάριος – Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επτά οικισμοί έχουν εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δημιουργούν γραμμές άμυνας κατά μήκος της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου, ώστε να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει προς τη Μάνδρα και τα Βίλια.

Φωτιά Αττική

Στιγμιότυπο από το πύρινο μέτωπο στη Βένιζα / Φωτογραφίες Intime (Δημήτρης Περιστέρης)

Φωτιά Βένιζα

Πυρκαγιά Βένιζα - Μέγαρα

Στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων αναπτύσσονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και μηχανήματα έργου του Στρατού, της Περιφέρειας και των δήμων, τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και ενισχύουν την άμυνα σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό και κυρίως στην Αγία Παρασκευή, όπου οι φλόγες πλησίασαν τον οικισμό και η πρόσβαση σε αρκετά σημεία είναι αδύνατη λόγω του πυκνού καπνού.

Φωτιές Αττική - Βοιωτία: Συνεχείς εκκενώσεις μέσω του 112

Οι Αρχές προχώρησαν σε αλλεπάλληλες προληπτικές εκκενώσεις μέσω του 112.

Αρχικά ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων από το Κανδύλι και την Αγία Σκέπη προς τη Νέα Πέραμο, ενώ ακολούθησε μήνυμα για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων με κατεύθυνση προς την πόλη των Μεγάρων.

Στη συνέχεια εκκενώθηκαν οι περιοχές Κανδήλι και Αγία Σωτήρα, καθώς και οι οικισμοί Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πεύκη και Άγιος Σαράντης. Προληπτικά εκκενώθηκε επίσης η Μονή Παναχράντου.

Στην Ψάθα οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή λόγω των αναζωπυρώσεων, ενώ τα ελικόπτερα επιχειρούν στα δύσβατα σημεία όπου δεν υπάρχει πρόσβαση από το έδαφος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες στην περιοχή.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά κοντά στα Μέγαρα - Καίγονται σπίτια στο Κρύο Πηγάδι

Tιτάνιες οι προσπάθειες των πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο - Ανταπόκριση του Άρη Λάμπου από τον Άγιο Νεκτάριο στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Αυξημένη επιφυλακή επικρατεί και στα Βίλια, καθώς υπάρχει ανησυχία μήπως η φωτιά περάσει τη χαράδρα και κινηθεί προς τον οικισμό. Για την υποστήριξη των εναέριων μέσων έχουν εγκατασταθεί δεξαμενές ανεφοδιασμού νερού σε κομβικό σημείο της περιοχής.

Οι περισσότερες εναέριες ρίψεις πραγματοποιούνται στην Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες. Συνολικά επιχειρούν 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων δύο χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική λόγω της πυρκαγιάς

Λόγω της πυρκαγιάς παραμένουν σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Δυτικής Αττικής, μεταξύ των οποίων:

  • Επαρχιακή οδός Μεγάρων – Αλεποχωρίου προς Αλεποχώρι
  • Επαρχιακή οδός Οινόης – Πόρτο Γερμενού από το Κρύο Πηγάδι
  • Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων σε διάφορα σημεία προς Βίλια, Ψάθα και Κρύο Πηγάδι
  • Οδός Αγίου Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενό

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του καταστήματος Lidl, προς την Εθνική Οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου.

Οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς το επόμενο κρίσιμο στοίχημα είναι ο περιορισμός των αναζωπυρώσεων και η αποτροπή της επέκτασης της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές, τα Βίλια, τη Μάνδρα και τη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων.

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