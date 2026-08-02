Η Μύκονος «βουλιάζει» για ακόμα ένα καλοκαίρι από διεθνείς stars και ηχηρά ονόματα του επιχειρείν, όμως τις τελευταίες ημέρες τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε έναν και μόνο άνθρωπο!

Ο λόγος για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος επέλεξε για 6η συνεχόμενη χρονιά το «νησί των Ανέμων» για να γεμίσει τις μπαταρίες του.

Ο 34χρονος Αιγύπτιος super star, που πριν από λίγο καιρό έγραψε ιστορία οδηγώντας την εθνική ομάδα της πατρίδας του για πρώτη φορά στους «16» του Μουντιάλ 2026, απολαμβάνει στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Μοχάμεντ Σαλάχ: Διακοπές στο αγαπημένο του ελληνικό νησί

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε σε πασίγνωστο beach bar restaurant στην Ψαρρού, να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα σε πρώτη σειρά, πάνω στο κύμα.

Έχοντας μείνει πλέον ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, ο διεθνής επιθετικός βλέπει κορυφαίους συλλόγους να «στρώνουν χρυσάφι» στα πόδια του για μία του υπογραφή. Ωστόσο, ο ίδιος δεν φαίνεται να αγχώνεται καθόλου για το ποδοσφαιρικό του μέλλον! Αντιθέτως, ζει το κυκλαδίτικο καλοκαίρι στο έπακρο, χαμογελαστός και εντελώς χαλαρός.