Αν πας κουβά, τουλάχιστον να το κάνεις σωστά

Παίζοντας σωστά και μελετημένα είναι ο μόνος τρόπος για να το καταφέρεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.07.26 , 18:54 Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Τέλος από εκπρόσωπος Τύπου ο Θανάσης Αυγερινός
29.07.26 , 18:33 Πέθανε η τραγουδίστρια- ηθοποιός Μαίρη Νταλμάς
29.07.26 , 18:12 Καιρός: Ισχυροί βοριάδες ως το Σάββατο - Πορτοκαλί συναγερμός σε 7 περιοχές
29.07.26 , 18:05 Dara: Δείτε πού κάνει τις διακοπές της
29.07.26 , 17:30 Αν πας κουβά, τουλάχιστον να το κάνεις σωστά
29.07.26 , 17:10 MG HS Hybrid+: Η νέα υβριδική γενιά με τα 225 άλογα
29.07.26 , 16:54 Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο
29.07.26 , 16:08 Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους
29.07.26 , 16:00 Αυτοκριτική: Όταν οι αλλαγές με αναγκάζουν να αμφισβητώ τον εαυτό μου
29.07.26 , 15:23 Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
29.07.26 , 15:06 Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι
29.07.26 , 14:53 Μίνα Καραμήτρου: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από το OPEN - Τι συνέβη;
29.07.26 , 14:49 Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα
29.07.26 , 14:44 Χαλκιδική: Ανασύρθηκε 12χρονος χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
29.07.26 , 14:36 Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Μήνυμα από το 112
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι
Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο
Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά
Χαλκιδική: Ανασύρθηκε 12χρονος χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους
Γιατί τσιμπούν εμένα τα κουνούπια και όχι τους άλλους;
Σαλμονέλα: Η ανακοίνωση του καταστήματος στο Περιστέρι για τα κρούσματα
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Αν Πας Κουβά, Τουλάχιστον Να Το Κάνεις Σωστά
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο στοίχημα, το αποτέλεσμα συχνά κρίνεται με βάση το αν ένα δελτίο πληρώθηκε ή όχι. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το δει κανείς, γιατί το κεφάλαιο και οι πληρωμές φαίνονται ξεκάθαρα. Αυτό όμως δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα για το παιχνίδι σου, καθώς δεν δείχνει ποια λογική υπήρχε πίσω από την επιλογή.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια ήττα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έγινε κάποιο λάθος. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις διαβάσει σωστά έναν αγώνα και να χαθεί το στοίχημα σε μια φάση στο τέλος. Αυτά συμβαίνουν σε παιχνίδια που δεν παύουν να βασίζονται στην τύχη.

Η ήττα ως μέρος της διαδικασίας

Το στοίχημα δεν μπορεί ποτέ να είναι σίγουρο. Όσο καλή κι αν είναι η ανάλυσή σου για έναν αγώνα, πάντα υπάρχει το στοιχείο που δεν μπορείς να προβλέψεις. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αρκεί να βασίζεσαι μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά να κοιτάς συνολικά τη διαδικασία που ακολούθησες. Ακόμα και οι σωστές επιλογές δεν επιβεβαιώνονται πάντα και μπορούν να χαθούν παρά την καλή ανάλυση. Άλλωστε, ο αθλητισμός επηρεάζεται και από τυχαίους παράγοντες.

Για παράδειγμα, ένα στοίχημα μπορεί να χαθεί από ένα λάθος του διαιτητή ή μια φάση στο τελευταίο λεπτό, όπως μια στημένη φάση εκτός περιοχής ή ένα πέναλτι. Για αυτό, ακόμη και τα προγνωστικά στοιχήματος από το Matchmoney τα οποία βασίζονται σε ανάλυση πολλών στατιστικών δεδομένων, δεν γίνεται να επιβεβαιώνονται πάντα. Η ήττα δεν σημαίνει όμως ότι οι επιλογές ήταν λάθος.

Τι σημαίνει χάνω «σωστά»;

Με τον όρο «σωστή ήττα» εννοούμε εκείνη που προκύπτει όταν έχει προηγηθεί σωστή ανάλυση ενός αγώνα, έχουν αξιολογηθεί όλα τα πραγματικά δεδομένα μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή και η απόφαση έχει γίνει βάσει λογικής και όχι παρορμητισμού.

Στην ουσία, αν εσύ έχεις δει τη φόρμα των ομάδων, σημαντικές απουσίες, κίνητρο και αποδόσεις και έχεις καταλήξει σε ένα σημείο με βάση αυτά, τότε η επιλογή έχει λογική. Αν χαθεί από μια λεπτομέρεια, η διαδικασία που ακολούθησες παραμένει σωστή. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι έκανες κάτι λάθος, αλλά ότι τελικά το παιχνίδι δεν «βγήκε».

Το λάθος - Κρίνουμε από τα αποτελέσματα

Ένα από τα λάθη που κάνουν πολλοί παίκτες στοιχήματος, είναι να θεωρούν μια επιλογή σωστή επειδή κέρδισε και μία λάθος επειδή χάθηκε. Για παράδειγμα, κάποιος παίζει συνεχώς τα φαβορί στο 1,30 χωρίς να έχει δει τίποτα από το παιχνίδι, απλώς επειδή «είναι καλύτερη ομάδα». Το παιχνίδι τελικά «βγαίνει» και θεωρεί ότι έκανε σωστή επιλογή.

Στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχε καμία ουσιαστική σκέψη πίσω από την επιλογή. Αν το αουτσάιντερ είχε σημαντικό κίνητρο να κερδίσει το παιχνίδι και το φαβορί είχε σημαντικές απουσίες βασικών παικτών, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετικό. Από την άλλη, μπορεί να χαθεί ένα over 2.5 που είχε 15 τελικές προσπάθειες και δύο δοκάρια. Η επιλογή είχε βάση και με βάση την εικόνα του αγώνα ήταν και η πιο σωστή. Ωστόσο, μπορεί να χαρακτηριστεί σαν λάθος επιλογή λόγω του ότι το αποτέλεσμα ήρθε τελικά 1-1. Αυτό οδηγεί σε μια λανθασμένη αντίληψη και κακές αποφάσεις μακροπρόθεσμα.

Διαδικασία vs αποτέλεσμα

Η σωστή προσέγγιση του στοιχήματος βασίζεται πάντα στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα. Το αν ένα δελτίο πληρώθηκε δεν λέει από μόνο του αν η επιλογή ήταν σωστή ή λάθος. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις τι παίζεις και γιατί το παίζεις. Να μπορείς να το εξηγήσεις με βάση τα στατιστικά και τα δεδομένα που έχεις μπροστά σου.

Δηλαδή, αν μια ομάδα δημιουργεί σταθερά φάσεις και βρίσκεις το over σε καλή απόδοση, η επιλογή έχει βάση ακόμη κι αν το ματς λήξει 0-0. Η τύχη είναι μέρος της διαδικασίας στο στοίχημα και δεν μπορεί κανένας να την προβλέψει. Μακροπρόθεσμα όμως, αν ακολουθείς σωστή διαδικασία, αυξάνεις τις πιθανότητες να είσαι κερδισμένος.

Τι έχει τελικά σημασία στο στοίχημα;

Έχοντας στο μυαλό σου ότι μπορείς να χάσεις σωστά στο στοίχημα, αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο που βλέπεις το παιχνίδι. Δεν σε επηρεάζει τόσο ένα χαμένο δελτίο, όταν ξέρεις ότι η επιλογή σου είχε βάση. Αντί να κυνηγάς το αποτέλεσμα, αρχίζεις να εστιάζεις στο πώς πήρες την απόφαση. Αυτό σε βοηθά να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις και λάθη που κοστίζουν. Το παν είναι να εξασφαλίζεις τις καλύτερες πιθανότητες κέρδους σε βάθος χρόνου. Παίζοντας σωστά και μελετημένα είναι ο μόνος τρόπος για να το καταφέρεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ινφαντίνο: Σχέδιο Πώλησης Μεριδίου Του Μουντιάλ Σε Ιδιώτες
Αθλητικα
«Βόμβα» Ινφαντίνο στη FIFA : Σχέδιο για μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες
ΑΕΚ: Καμία Σχέση Με Κάνγκουα Ο Μάγερ
Αθλητικα
ΑΕΚ: Καμία σχέση με Κάνγκουα ο Μάγερ
Εθνική Πόλο Ανδρών: Δάκρυα Και «Ελλάς Ολέ» Στο Γλέντι
Αθλητικα
Εθνική πόλο ανδρών: Δάκρυα και «Ελλάς ολέ» στο γλέντι στο Σίδνεϊ
Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
Αθλητικα
Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
Μίλτος Τεντόγλου
Αθλητικα
Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8.66μ.
Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star
Αθλητικα
Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star
ΛεΜπρόν Τζέιμς
Αθλητικα
ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια
Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών: Χρυσό Μετάλλιο Στο World Cup
Αθλητικα
«Χρυσή» η Εθνική πόλο ανδρών: «Βούλιαξε» την Ουγγαρία στο World Cup!
World Cup: Ελλάδα - Ιταλία
Αθλητικα
Ελλάδα - Ιταλία 10-9: Η «Γαλανόλευκη» πηγαίνει για χρυσό στο πόλο!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top