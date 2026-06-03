Τα corn dogs με λουκάνικο είναι ένα αγαπημένο street food. Τραγανή κρούστα απ' έξω, ζουμερό λουκάνικο από μέσα και ένας χυλός με μπύρα που δίνει έξτρα άρωμα και αφράτη υφή. Ιδανικά για βραδιές με ταινία, φίλους και μια παγωμένη μπύρα στο χέρι.

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Υλικά

6–8 λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης

ξυλάκια για σουβλάκι

Για τον χυλό:

400 γρ. καλαμποκάλευρο

25–30 γρ. baking powder

1 μικρή πρέζα σόδα μαγειρική

300–400 γρ. μπύρα (κρύα)

αλάτι και μπαχαρικά της επιλογής (π.χ. πιπέρι, πάπρικα)

Εκτέλεση

Περνάμε τα λουκάνικα σε ξυλάκια και τα αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το καλαμποκάλευρο, το baking powder, τη σόδα, το αλάτι και τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε σταδιακά τη μπύρα και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να γίνει ένας παχύρρευστος χυλός. Προσοχή: δε χτυπάμε δυνατά με σύρμα για να μη γίνει υπερβολικά αφράτος. Προτιμάμε ανακάτεμα με μαρίζ ή το χέρι. Βάζουμε τον χυλό στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά να σταθεροποιηθεί. Ζεσταίνουμε λάδι στους 170–180°C. Βουτάμε τα λουκάνικα στον χυλό να καλυφθούν καλά και τα τηγανίζουμε για 5–7 λεπτά μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Τα αφήνουμε σε χαρτί κουζίνας να στραγγίξουν και σερβίρουμε ζεστά.

Έτοιμα τραγανά corn dogs με μπύρα, ιδανικά για βούτηγμα σε μουστάρδα ή κέτσαπ.