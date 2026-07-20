Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το δημόσιο «ευχαριστώ» από τη Σίφνο για τη γιορτή της

«Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή»

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στη Σίφνο.
  • Δημοσίως ευχαρίστησε μέσω Instagram όσους της έστειλαν ευχές.
  • Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα gifakia με λουλούδια.
  • Αυτή την περίοδο εστιάζει στην τηλεοπτική της επιστροφή και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη μόδα.
  • Η προτεραιότητά της είναι ο νέος κύκλος του GNTM στο Star, που επιστρέφει το φθινόπωρο.

Την ονομαστική της εορτή γιόρτασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανήμερα του Προφήτη Ηλία, ενώ βρίσκεται στη Σίφνο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η παρουσιάστρια και μοντέλο επέλεξε να ευχαριστήσει δημόσια όσους της έστειλαν ευχές, με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το δημόσιο «ευχαριστώ» από τη Σίφνο για τη γιορτή της

Η Ηλιάνα περνάει ημέρες ξεκούρασης στο κυκλαδίτικο νησί και μέσα από τα social media έστειλε το δικό της μήνυμα σε όσους τη θυμήθηκαν στη γιορτή της. 

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Στο κείμενο που δημοσίευσε έγραψε: «Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου.. σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα gifakia με τα λουλούδια!! Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή 💛 Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί 🙏🏻 #nameday».

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Αυτήν την περίοδο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εστιάζειτόσο στην τηλεοπτική της επιστροφή όσο και στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στον χώρο της μόδας.

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Όσον αφορά στα τηλεοπτικά της βήματα, η κύρια προτεραιότητά της είναι ο νέος κύκλος του GNTM στο Star, που επιστρέφει από φθινόπωρο με ανανεωμένο concept.

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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΣΙΦΝΟΣ
 |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 |
GNTM
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