Μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της διανύει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου καθώς και στο GNTM θα έχει πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής, αλλά και στα προσωπικά της έχει βρει τον άνθρωπό της στο πρόσωπο του Γιάννη Καραβασάνη.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

Ο φωτογραφικός φακός πέτυχε την παρουσιάστρια του Star και τον αρχιτέκτονα σε βόλτα τους στην Αθήνα. Οι δυο τους ήταν ντυμένοι στα μπεζ. Η Ηλιάνα φορούσε μπεζ πουκάμισο, cropped παντελόνι ενώ στα χέρια της κρατούσε μία ίδιου χρώματος καπαρντίνα και ο σύντροφός της μπεζ μπλουζάκι, μπεζ παντελόνι και ίδιου χρώματος φούτερ. Ιδιαίτερα ευδιάθετοι έκαναν τη βόλτα τους και απόλαυσαν την όμορφη μέρα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2024, όμως στο παρελθόν είχαν υπάρξει σύζυγοι. Γνωρίστηκαν το 2010 και το 2015 παντρεύτηκαν στο Los Angeles. Λίγο αργότερα αποφάσισαν να χωρίσουν όμως επανασυνδέθηκαν και είναι πλέον επίσημα μαζί από το καλοκαίρι του 2024.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

«Υπάρχει ένα παρελθόν, χωρίζουμε και γυρνάω εγώ στην Ελλάδα. Μετά τον ξαναείδα στο δρόμο. Ήμασταν μαζί με δύο κοπέλες, μετά από μία εκδήλωση, τον είδα στο απέναντι πεζοδρόμιο στην πλατεία Κολωνακίου. Του φώναξα «Γιαννάκη, που είσαι;», ήπιαμε ένα ποτό, ήπιαμε ένα δεύτερο και ξαναβρεθήκαμε. Η πρόταση γάμου έχει γίνει. Δεν έχουμε, όμως κανονίσει τίποτα. Είμαι αρραβωνιασμένη, να μην το χαρώ;» είχε δηλώσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε συνέντευξη της στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Στα άμεσα σχέδια του ζευγαριού, όπως η ίδια η Ηλιάνα έχει παραδεχτεί είναι να παντρευτεί.

«Μπορεί να το μάθω κι εγώ τελευταία (σ.σ πότε θα γίνει ο γάμος), έτσι όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μια μικρή κινητικότητα προετοιμασίας, καθώς κλείνουμε κάποια πράγματα που είχαμε με τον Γιάννη. Είχαμε πολλές δουλειές και οι δύο, πραγματικά. Οπότε τώρα, κάπως αναζητάμε το πού και το πώς. «Εγώ θέλω να τον κάνω στο χωριό μου στο σπίτι μου, αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θέλει να το κάνει στο χωριό του στο σπίτι του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης είναι από τον Βόλο» είχε δηλώσει το διεθνούς φήμης μοντέλο στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.