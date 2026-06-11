Hλιάνα Παπαγεωργίου: Βόλτα με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 12:50 Μπιμπίλας: «Δε θέλω να ξανά έρθει ο έρωτας. Με έχει πληγώσει»
11.06.26 , 12:43 Αποστολία Ζώη: «Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άνδρες»
11.06.26 , 12:41 Όλγα Κεφαλογιάννη: Η γυναικοκτονία ως θεσμική και κοινωνική πρόκληση
11.06.26 , 12:18 Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
11.06.26 , 12:01 Μπάσκετ: Νίκη του Παναθηναϊκού στον τέταρτο τελικό για το πρωτάθλημα
11.06.26 , 11:57 Γνωστός καλλιτέχνης αναλαμβάνει ταξιδιωτική εκπομπή στο OPEN
11.06.26 , 11:42 Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»
11.06.26 , 11:38 Πέτρος Συρίγος επέστρεψε στο πλατό: «Πρέπει να κόψω ταχύτητα»
11.06.26 , 11:34 Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες σε έξι περιοχές
11.06.26 , 11:30 Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Oι απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας
11.06.26 , 11:20 Μουντιάλ 2026: Η γιορτή αρχίζει, αλλά η πολιτική κλέβει την παράσταση
11.06.26 , 11:14 Δώρα Χρυσικού: «Ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει δεν παύει να είναι ο ίδιος»
11.06.26 , 11:12 Παραιτήθηκε ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου
11.06.26 , 11:11 Hλιάνα Παπαγεωργίου: Βόλτα με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη
11.06.26 , 11:00 Ζησάκης: Πού θα γίνει η βάπτιση του γιου του & τα ονόματα που θα του δώσουν
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες σε έξι περιοχές
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
MasterChef 2026: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε στη δοκιμασία του Τοίχου
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται από τη δύσκολη όψη Ερμή - Κρόνου
MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε πει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην εκπομπή το Πρω1νό για τον γάμο της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της διανύει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου καθώς  και στο GNTM θα έχει πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής, αλλά και στα προσωπικά της έχει βρει τον άνθρωπό της στο πρόσωπο του Γιάννη Καραβασάνη.

Οι καλοκαιρινές πόζες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στη Σίφνο

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY 

Ο φωτογραφικός φακός πέτυχε την παρουσιάστρια του Star και τον αρχιτέκτονα σε βόλτα τους στην Αθήνα. Οι δυο τους ήταν ντυμένοι στα μπεζ. Η Ηλιάνα φορούσε μπεζ πουκάμισο, cropped παντελόνι ενώ στα χέρια της κρατούσε μία ίδιου χρώματος καπαρντίνα και ο σύντροφός της μπεζ μπλουζάκι, μπεζ παντελόνι και ίδιου χρώματος φούτερ. Ιδιαίτερα ευδιάθετοι έκαναν τη βόλτα τους και απόλαυσαν την όμορφη μέρα.

Hλιάνα Παπαγεωργίου: «Έχουμε ξεκινήσει προετοιμασίες για το GNTM»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2024, όμως στο παρελθόν είχαν υπάρξει σύζυγοι. Γνωρίστηκαν το 2010 και το 2015 παντρεύτηκαν στο Los Angeles. Λίγο αργότερα αποφάσισαν να χωρίσουν όμως επανασυνδέθηκαν και είναι πλέον επίσημα μαζί από το καλοκαίρι του 2024.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Γιάννης Καραβασάνης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POYPOYLIDOY

«Υπάρχει ένα παρελθόν, χωρίζουμε και γυρνάω εγώ στην Ελλάδα. Μετά τον ξαναείδα στο δρόμο. Ήμασταν μαζί με δύο κοπέλες, μετά από μία εκδήλωση, τον είδα στο απέναντι πεζοδρόμιο στην πλατεία Κολωνακίου. Του φώναξα «Γιαννάκη, που είσαι;», ήπιαμε ένα ποτό, ήπιαμε ένα δεύτερο και ξαναβρεθήκαμε. Η πρόταση γάμου έχει γίνει. Δεν έχουμε, όμως κανονίσει τίποτα. Είμαι αρραβωνιασμένη, να μην το χαρώ;» είχε δηλώσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε συνέντευξη της στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

 

Στα άμεσα σχέδια του ζευγαριού, όπως η ίδια η Ηλιάνα έχει παραδεχτεί είναι να παντρευτεί.

«Μπορεί να το μάθω κι εγώ τελευταία (σ.σ πότε θα γίνει ο γάμος), έτσι όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μια μικρή κινητικότητα προετοιμασίας, καθώς κλείνουμε κάποια πράγματα που είχαμε με τον Γιάννη. Είχαμε πολλές δουλειές και οι δύο, πραγματικά. Οπότε τώρα, κάπως αναζητάμε το πού και το πώς. «Εγώ θέλω να τον κάνω στο χωριό μου στο σπίτι μου, αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θέλει να το κάνει στο χωριό του στο σπίτι του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης είναι από τον Βόλο» είχε δηλώσει το διεθνούς φήμης μοντέλο στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top