Οι καλοκαιρινές πόζες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στη Σίφνο

Η παρουσιάστρια γεμίζει μπαταρίες πριν από τα γυρίσματα του GNTM

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε επισκεφτεί πριν από λίγο καιρό το εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη / Βίντεο: Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εκμεταλλεύτηκε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για απόδραση με τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη.
  • Το ζευγάρι ταξίδεψε αρχικά στη Μύκονο και στη συνέχεια στη Σίφνο για καλοκαιρινές στιγμές.
  • Η Παπαγεωργίου μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στα social media, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.
  • Ανυπομονεί να γνωρίσει τα νέα μοντέλα του GNTM, ενώ γεμίζει μπαταρίες με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπορεί να έχει επιστρέψει σε απαιτητικούς επαγγελματικούς ρυθμούς λόγω των γυρισμάτων του νέου κύκλου του GNTM, ωστόσο φρόντισε να εκμεταλλευτεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για μια σύντομη απόδραση με τον αγαπημένο της.

Hλιάνα Παπαγεωργίου: «Έχουμε ξεκινήσει προετοιμασίες για το GNTM»

Το εντυπωσιακό μοντέλο και παρουσιάστρια ταξίδεψε αρχικά στη Μύκονο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη. Λίγες ημέρες αργότερα, το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στη Σίφνο, επιλέγοντας το κυκλαδίτικο νησί για να περάσει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές. 

 

Στιγμές χαλάρωσης για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο κυκλαδίτικο νησί  

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν παρέλειψε να μοιραστεί φωτογραφίες από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα γεμάτα καλοκαιρινή διάθεση. Μέσα από τις αναρτήσεις της, τη βλέπουμε να απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και τις ομορφιές των Κυκλάδων, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπο με τον οποίο σχεδιάζει το κοινό τους μέλλον.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αγνώριστη σε φωτογράφιση στο Μιλάνο πριν από 15 χρόνια

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών στη Σίφνο

Η ίδια ανυπομονεί να γνωρίσει τα επίδοξα μοντέλα που θα κυνηγήσουν μια μεγάλη καριέρα στο modeling. Μέχρι τότε, γεμίζει μπαταρίες, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
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