Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε επισκεφτεί πριν από λίγο καιρό το εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη / Βίντεο: Breakfast@Star

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπορεί να έχει επιστρέψει σε απαιτητικούς επαγγελματικούς ρυθμούς λόγω των γυρισμάτων του νέου κύκλου του GNTM, ωστόσο φρόντισε να εκμεταλλευτεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για μια σύντομη απόδραση με τον αγαπημένο της.

Το εντυπωσιακό μοντέλο και παρουσιάστρια ταξίδεψε αρχικά στη Μύκονο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη. Λίγες ημέρες αργότερα, το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στη Σίφνο, επιλέγοντας το κυκλαδίτικο νησί για να περάσει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές.

Στιγμές χαλάρωσης για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο κυκλαδίτικο νησί

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν παρέλειψε να μοιραστεί φωτογραφίες από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα γεμάτα καλοκαιρινή διάθεση. Μέσα από τις αναρτήσεις της, τη βλέπουμε να απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και τις ομορφιές των Κυκλάδων, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπο με τον οποίο σχεδιάζει το κοινό τους μέλλον.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών στη Σίφνο

Η ίδια ανυπομονεί να γνωρίσει τα επίδοξα μοντέλα που θα κυνηγήσουν μια μεγάλη καριέρα στο modeling. Μέχρι τότε, γεμίζει μπαταρίες, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.