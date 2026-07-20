Ένα προσωπικό στιγμιότυπο με τον πατέρα της μοιράστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δείχνοντας την προσμονή της για μια νέα συνάντησή τους. Η ηθοποιός ανάρτησε βίντεο από βραδινή τους έξοδο στη Σητεία, όπου οι δυο τους τραγουδούν μαζί, συνοδεύοντας το story με τη φράση: «Σητεία, μπαμπάκας, ρακές, αγάπη. Λίγες μέρες έμειναν».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη λατρεύει τον πατέρα της, Μιχάλη /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και καταγράφει τη στιγμή που η Κατερίνα Παπουτσάκη κι ο πατέρας της ερμηνεύουν το τραγούδι Η μπαλάντα του Αντρίκου, γελώντας κι ανταλλάσσοντας βλέμματα κατά τη διάρκεια της κοινής τους εξόδου.

Με καταγωγική σύνδεση με την Κρήτη, η ηθοποιός επισκέπτεται συχνά τη Σητεία, που συνδέεται με την οικογένειά της κι ειδικότερα με τον πατέρα της, Μιχάλη Παπουτσάκη.

Το καλοκαίρι ταιριάζει πολύ στην Κατερίνα Παπουτσάκη /Φωτογραφία Instagram

Το στιγμιότυπο αυτό έρχεται να προστεθεί σε άλλα οικογενειακά στιγμιότυπα που έχει επιλέξει να δημοσιοποιήσει κατά καιρούς η ηθοποιός. Σε ανάρτησή της το 2024, είχε δείξει τον πατέρα της να τη φιλά στο μάγουλο στη διάρκεια των διακοπών τους.

Τότε, είχε συνοδεύσει τη δημοσίευση με τη χιουμοριστική λεζάντα: «Daddy issues».

Παλιότερη ανάρτηση της Κατερίνας Παπουτσάκη με τον πατέρα της, Μιχάλη

Η νέα ανάρτηση από τη Σητεία επαναφέρει αυτή τη ζεστή οικογενειακή εικόνα, με τη δημόσια παρουσία της ηθοποιού να συνδέεται για ακόμη μία φορά με προσωπικές στιγμές από τον τόπο όπου βρίσκεται η οικογένειά της.