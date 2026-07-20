Ένα προσωπικό στιγμιότυπο με τον πατέρα της μοιράστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δείχνοντας την προσμονή της για μια νέα συνάντησή τους. Η ηθοποιός ανάρτησε βίντεο από βραδινή τους έξοδο στη Σητεία, όπου οι δυο τους τραγουδούν μαζί, συνοδεύοντας το story με τη φράση: «Σητεία, μπαμπάκας, ρακές, αγάπη. Λίγες μέρες έμειναν».
Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και καταγράφει τη στιγμή που η Κατερίνα Παπουτσάκη κι ο πατέρας της ερμηνεύουν το τραγούδι Η μπαλάντα του Αντρίκου, γελώντας κι ανταλλάσσοντας βλέμματα κατά τη διάρκεια της κοινής τους εξόδου.
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Με καταγωγική σύνδεση με την Κρήτη, η ηθοποιός επισκέπτεται συχνά τη Σητεία, που συνδέεται με την οικογένειά της κι ειδικότερα με τον πατέρα της, Μιχάλη Παπουτσάκη.
Το στιγμιότυπο αυτό έρχεται να προστεθεί σε άλλα οικογενειακά στιγμιότυπα που έχει επιλέξει να δημοσιοποιήσει κατά καιρούς η ηθοποιός. Σε ανάρτησή της το 2024, είχε δείξει τον πατέρα της να τη φιλά στο μάγουλο στη διάρκεια των διακοπών τους.
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Τότε, είχε συνοδεύσει τη δημοσίευση με τη χιουμοριστική λεζάντα: «Daddy issues».
Η νέα ανάρτηση από τη Σητεία επαναφέρει αυτή τη ζεστή οικογενειακή εικόνα, με τη δημόσια παρουσία της ηθοποιού να συνδέεται για ακόμη μία φορά με προσωπικές στιγμές από τον τόπο όπου βρίσκεται η οικογένειά της.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.