Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Ηρακλειά

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Oι ευχές της για καλό καλοκαίρι στην τελευταία εκπομπή για φέτος/ βίντεο Happy Day

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή άφησε για λίγο την Πάρο, όπου είναι το σπίτι της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και επισκέφτηκε την Ηρακλειά.

Η Ηρακλειά, το μικροσκοπικό νησάκι που βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο των Μικρών Κυκλάδων, τόσο μικρό που για να το γυρίσετε ολόκληρο με τα πόδια δε χρειάζεστε περισσότερες από τρεις ώρες, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς «εναλλακτικούς» προορισμούς της Ελλάδας.

Η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τη απόδρασή της. Φορώντας μαγιό, σορτσάκια και σαγιονάρες, η Σταματίνα Τσιμτσιλή πόζαρε πλάι στο κύμα. Φωτογράφισε όμορφα τοπία, τοπικά εδέσματα και τον γιο της με την μπλούζα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή, Μέσι!

Δες την ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή: