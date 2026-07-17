Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή

Βόλτες στα σοκάκια της Πάρου

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Tι είχε πει η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη συνάντηση της με τη Σία Κοσιώνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Σοφός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Πάρο με την οικογένειά του.
  • Είναι φανατικός φίλαθλος και παρακολουθεί τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις.
  • Πόζαρε φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το όνομα του Lionel Messi.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε τη φωτογραφία και σχολίασε με χιούμορ τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις του γιου της.

Τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Πάρο απολαμβάνει ο μικρός Γιάννης Σοφός, μαζί με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τον Θέμη Σοφό και τις αδελφές του.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στην Πάρο

Ανάμεσα στις βουτιές και τις βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού, ο μικρός δεν κρύβει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με τις φίλες της στην Πάρο

Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή

Φανατικός φίλαθλος, παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις και δείχνει ξεκάθαρα την προτίμησή του σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Στην τελευταία ανάρτηση της παρουσιάστριας, ο Γιάννης ποζάρει φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το όνομα του Lionel Messi στην πλάτη, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μοιραζόμενη το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους, έγραψε με χιούμορ: «Αν και χθες υποστηρίζαμε την Αγγλία στον αγώνα, σήμερα τιμούμε την Αργεντινή», αποκαλύπτοντας έτσι τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις του μικρού της γιου.

Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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