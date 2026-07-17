Tι είχε πει η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη συνάντηση της με τη Σία Κοσιώνη

Τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Πάρο απολαμβάνει ο μικρός Γιάννης Σοφός, μαζί με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τον Θέμη Σοφό και τις αδελφές του.

Ανάμεσα στις βουτιές και τις βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού, ο μικρός δεν κρύβει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Φανατικός φίλαθλος, παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις και δείχνει ξεκάθαρα την προτίμησή του σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Στην τελευταία ανάρτηση της παρουσιάστριας, ο Γιάννης ποζάρει φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το όνομα του Lionel Messi στην πλάτη, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μοιραζόμενη το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους, έγραψε με χιούμορ: «Αν και χθες υποστηρίζαμε την Αγγλία στον αγώνα, σήμερα τιμούμε την Αργεντινή», αποκαλύπτοντας έτσι τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις του μικρού της γιου.