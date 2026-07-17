Ελένη Μενεγάκη: Οι δημόσιες ευχές στη Σία Κοσιώνη για τη μεταγραφή της

Όσα έγραψε η «βασίλισσα» της TV στη δημοσιογράφο

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε δημόσια στη Σία Κοσιώνη για τη νέα της συνεργασία με τον ΑΝΤ1.
  • Η Σία Κοσιώνη εντάσσεται στο δυναμικό του ΑΝΤ1 για δύο χρόνια, αναλαμβάνοντας σχολιασμό στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.
  • Η Κοσιώνη μετακινείται από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 μετά από 20 χρόνια.
  • Η Σία Κοσιώνη εξέφρασε ενθουσιασμό για το νέο της επαγγελματικό κεφάλαιο και ευχαρίστησε όσους την υποδέχθηκαν.
  • Η συνεργασία της Κοσιώνη με τον ΑΝΤ1 ενισχύει το κύρος του καναλιού στον τομέα της ενημέρωσης.

Η Ελένη Μενεγάκη, ανάμεσα σε πολλούς Ελληνες celebrities, έστειλε δημόσια τις ευχές της στη Σία Κοσιώνη, μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εντάσσεται στο δυναμικό του σταθμού για δύο χρόνια, αναλαμβάνοντας σχολιασμό στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη μεταγραφή της στον ΑΝΤ1

Η Σία Κοσιώνη, η οποία έπειτα από δύο δεκαετίες στον ΣΚΑΪ μετακινείται στον ΑΝΤ1, γνωστοποίησε τη δική της τοποθέτηση μέσω social media. Ανέβασε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο και αναφέρθηκε στο νέο επαγγελματικό κεφάλαιο που ανοίγει.

Ελένη Μενεγάκη: Οι δημόσιες ευχές στη Σία Κοσιώνη για τη μεταγραφή της

Στα σχόλια της ανάρτησής της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε ό,τι κι αν κάνεις».

Η πρώτη ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για τον ΑΝΤ1

Η παρουσιάστρια ειδήσεων ευχαρίστησε όσους την εμπιστεύθηκαν και την υποδέχθηκαν στον νέο τηλεοπτικό σταθμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόθεσή της να συνεχίσει την εργασία της στην ενημέρωση με αφοσίωση και σεβασμό προς το κοινό.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή!».

Σία Κοσιώνη: Κι επίσημα στον ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος - Η ανακοίνωση

Η διετής συνεργασία και οι αρμοδιότητες στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε επισήμως ότι η συνεργασία του με τη Σία Κοσιώνη αφορά τα επόμενα δύο χρόνια. Ο σταθμός όρισε ότι η δημοσιογράφος θα έχει ρόλο σχολιάστριας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, ενώ θα παρουσιάζει κι ενημερωτική εκπομπή.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sia Kosioni (@siakossioni)

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια. Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό. Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
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ANT1
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