Στο Κηποθέατρο Παπάγου παρακολούθησε πλήθος κόσμου τον «Ματωμένο Γάμο» από το Θεσσαλικό Θέατρο. Το αριστούργημα του Federico García Lorca, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, θα παρουσιαστεί σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου και τα 90 χρόνια από τον θάνατο του εμβληματικού θεατρικού συγγραφέα.
Ανάμεσα στο σπουδαίο cast των ηθοποιών που συμμετέχουν είναι η 26χρονη ταλαντούχα ηθοποιός, Τζένη Καζάκου.
Οι γονείς της παρακολούθησαν την παράσταση και καμάρωσαν τη μοναχοκόρη τους επί σκηνής. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί.
Κωνσταντίνος Καζάκος και Τάνια Τρύπη παντρεύτηκαν το 1999 κι έναν χρόνο αργότερα, το 2000, απέκτησαν την κόρη τους Χώρισαν το 2007, όμως διατηρούν άριστες σχέσεις. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος έχει ακόμη έναν γιο, τον περίπου 14 ετών σήμερα, Ιάσονα, από τον γάμο του με την Ιωάννα Μαρτζούκου.
Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης.