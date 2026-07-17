Καζάκος - Τρύπη: Καμάρωσαν την κόρη τους, Τζένη, στον «Ματωμένο Γάμο»

Το πρώην ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση στο Κηποθέατρο Παπάγου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η παράσταση «Ματωμένος Γάμος» του Federico García Lorca παρουσιάζεται στο Κηποθέατρο Παπάγου με αφορμή τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου.
  • Η 26χρονη Τζένη Καζάκου συμμετέχει στο cast και οι γονείς της, Κωνσταντίνος Καζάκος και Τάνια Τρύπη, παρακολούθησαν την παράσταση.
  • Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Τάνια Τρύπη παντρεύτηκαν το 1999 και απέκτησαν την κόρη τους το 2000, χωρίζοντας το 2007.
  • Ο Κωνσταντίνος έχει έναν ακόμη γιο, τον Ιάσονα, από τον γάμο του με την Ιωάννα Μαρτζούκου.
  • Η παράσταση θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα.

Στο Κηποθέατρο Παπάγου παρακολούθησε πλήθος κόσμου τον «Ματωμένο Γάμο» από το Θεσσαλικό Θέατρο. Το αριστούργημα του Federico García Lorca, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, θα παρουσιαστεί σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου και τα 90 χρόνια από τον θάνατο του εμβληματικού θεατρικού συγγραφέα. 

Νίκη Παλληκαράκη - Τζένη Καζάκου/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νίκη Παλληκαράκη - Τζένη Καζάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ανάμεσα στο σπουδαίο cast των ηθοποιών που συμμετέχουν είναι η 26χρονη ταλαντούχα ηθοποιός, Τζένη Καζάκου. 

Τζένη Καζάκου με τη μητέρα της, Τάνια Τρύπη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τζένη Καζάκου με τη μητέρα της, Τάνια Τρύπη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Οι γονείς της παρακολούθησαν την παράσταση και καμάρωσαν τη μοναχοκόρη τους επί σκηνής. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί.

Κωνσταντίνος Καζάκος- Τάνια Τρύπη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Καζάκος- Τάνια Τρύπη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Καζάκος- Τάνια Τρύπη με την κόρη τους, Τζένη Καζάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Καζάκος- Τάνια Τρύπη με την κόρη τους, Τζένη Καζάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Καζάκος και Τάνια Τρύπη παντρεύτηκαν το 1999 κι έναν χρόνο αργότερα, το 2000, απέκτησαν την κόρη τους Χώρισαν το 2007, όμως διατηρούν άριστες σχέσεις. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος έχει ακόμη έναν γιο, τον περίπου 14 ετών σήμερα, Ιάσονα, από τον γάμο του με την Ιωάννα Μαρτζούκου.

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης.

Τζένη Καζάκου - Χάρης Ρώμας- Σπύρος Μπιμπίλας- Τάνια Τρύπη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τζένη Καζάκου - Χάρης Ρώμας- Σπύρος Μπιμπίλας- Τάνια Τρύπη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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