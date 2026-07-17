Τζένη Καζάκου: «Πλέον δεν νιώθω το βάρος του ονοματός μου - Διασχίζω τον δικό μου δρόμο»- Δείτε τις δηλώσεις της στο Happy Day, τον Απρίλιο του 2026

Στο Κηποθέατρο Παπάγου παρακολούθησε πλήθος κόσμου τον «Ματωμένο Γάμο» από το Θεσσαλικό Θέατρο. Το αριστούργημα του Federico García Lorca, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, θα παρουσιαστεί σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου και τα 90 χρόνια από τον θάνατο του εμβληματικού θεατρικού συγγραφέα.

Νίκη Παλληκαράκη - Τζένη Καζάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ανάμεσα στο σπουδαίο cast των ηθοποιών που συμμετέχουν είναι η 26χρονη ταλαντούχα ηθοποιός, Τζένη Καζάκου.

Τζένη Καζάκου με τη μητέρα της, Τάνια Τρύπη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Οι γονείς της παρακολούθησαν την παράσταση και καμάρωσαν τη μοναχοκόρη τους επί σκηνής. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί.

Κωνσταντίνος Καζάκος- Τάνια Τρύπη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Καζάκος- Τάνια Τρύπη με την κόρη τους, Τζένη Καζάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Καζάκος και Τάνια Τρύπη παντρεύτηκαν το 1999 κι έναν χρόνο αργότερα, το 2000, απέκτησαν την κόρη τους Χώρισαν το 2007, όμως διατηρούν άριστες σχέσεις. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος έχει ακόμη έναν γιο, τον περίπου 14 ετών σήμερα, Ιάσονα, από τον γάμο του με την Ιωάννα Μαρτζούκου.

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης.

Τζένη Καζάκου - Χάρης Ρώμας- Σπύρος Μπιμπίλας- Τάνια Τρύπη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ