Ο Κώστας Τσουρός αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο του, μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν για καλοκαιρινές διακοπές.
Ο παρουσιαστής επέστρεψε στα social media με φωτογραφίες από τη θάλασσα, έπειτα από το τέλος της πολυσυζητημένης συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ.
Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο προφίλ του στο Instagram, ο Κώστας εμφανίζεται να απολαμβάνει το μπάνιο του στη θάλασσα.
Ο παρουσιαστής συνόδευσε το φωτογραφικό άλμπουμ με το μήνυμα: «I am back! Καλό καλοκαίρι! Να προσέχετε τους εαυτούς σας...! ❤️».
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Ο γνωστός παρουσιαστής του ΣΚΑΪ δημοσίευσε story στις αρχές του περασμένου Απρίλη, στο οποίο έγραψε λιτά: «Ο λογαριασμός μου στο Instagram κλείνει. Καλή συνέχεια».
Η ανάρτηση δε συνοδευόταν από κάποια διευκρίνιση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πίσω από την απόφαση να κρύβονται προσωπικοί ή επαγγελματικοί λόγοι.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε κι η επιλογή του τραγουδιού που συνόδευσε το story, το Στην Πάρο και στη Νάξο του Γιάννη Πάριου, με αρκετούς να επιχειρούν να ερμηνεύσουν το συμβολισμό πίσω από την επιλογή.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.