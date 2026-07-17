Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Κώστα Τσουρού στο Breakfast@Star

Ο Κώστας Τσουρός αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο του, μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν για καλοκαιρινές διακοπές.

Ο παρουσιαστής επέστρεψε στα social media με φωτογραφίες από τη θάλασσα, έπειτα από το τέλος της πολυσυζητημένης συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο προφίλ του στο Instagram, ο Κώστας εμφανίζεται να απολαμβάνει το μπάνιο του στη θάλασσα.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσουρού

Ο παρουσιαστής συνόδευσε το φωτογραφικό άλμπουμ με το μήνυμα: «I am back! Καλό καλοκαίρι! Να προσέχετε τους εαυτούς σας...! ❤️».

Ο γνωστός παρουσιαστής του ΣΚΑΪ δημοσίευσε story στις αρχές του περασμένου Απρίλη, στο οποίο έγραψε λιτά: «Ο λογαριασμός μου στο Instagram κλείνει. Καλή συνέχεια».

Η ανάρτηση δε συνοδευόταν από κάποια διευκρίνιση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πίσω από την απόφαση να κρύβονται προσωπικοί ή επαγγελματικοί λόγοι.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε κι η επιλογή του τραγουδιού που συνόδευσε το story, το Στην Πάρο και στη Νάξο του Γιάννη Πάριου, με αρκετούς να επιχειρούν να ερμηνεύσουν το συμβολισμό πίσω από την επιλογή.