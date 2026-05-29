Τσουρός: «Αυτό που συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί και πάρα πολλές φορές»

Η πικρία του παρουσιαστή για το πρόωρο τέλος της εκπομπής του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή «Το 'Χουμε» του Κώστα Τσουρού ολοκληρώνεται πρόωρα λόγω χαμηλής τηλεθέασης.
  • Ο Τσουρός αναφέρθηκε στις δυσκολίες της φετινής σεζόν και την πικρία του για τις ανακατατάξεις στην παραγωγή.
  • Δηλώνει ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη δυσκολότερη στιγμή της χρονιάς.
  • Εκκρεμεί συνάντηση με τον ΣΚΑΪ για το μέλλον της συνεργασίας τους.
  • Υπάρχουν φήμες ότι ο Τσουρός ενδιαφέρει τον ΑΝΤ1 για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η εκπομπή «Το 'Χουμε» με τον Κώστα Τσουρό ταλαιπωρήθηκε αρκετά τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, λόγω των συνεχών αλλαγών αλλά και των χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης, με αποτέλεσμα να ρίχνει πρόωρα αυλαία σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου.

Κώστας Τσουρός: «Αυτό που ευχόσασταν θα συμβεί την Παρασκευή!»

Ο παρουσιαστής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την απόφαση του ΣΚΑΪ να ολοκληρώσει την καθημερινή infotainment εκπομπή πριν από το επίσημο τέλος της σεζόν, κάνοντας παράλληλα τον δικό του απολογισμό για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε.

Κώστας Τσουρός: Η πιο δύσκολη τηλεοπτική στιγμή και η κρίσιμη συνάντηση με τον ΣΚΑΪ

«Αυτό το περιπετειώδες φετινό ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Κρατάω την αγάπη με την οποία δουλέψαμε γι’ αυτή την εκπομπή και τις σχέσεις που παρέμειναν ανέγγιχτες, παρά τα δύσκολα πράγματα που αντιμετωπίσαμε φέτος», δήλωσε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως δυσκολεύεται να ξεχωρίσει ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της σεζόν: «Τώρα δεν μπορώ να διαχωρίσω κάποια, η αλήθεια είναι. Ειδικά στη φετινή σεζόν. Δεν ξέρω… Ακόμα δεν έχω κάνει τον απολογισμό μου».

Τίτλοι τέλους για την εκπομπή «Το 'Χουμε»

Ο ίδιος δεν έκρυψε την πικρία του για όσα προηγήθηκαν πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους στην εκπομπή του. «Νομίζω ότι αυτό που συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί και πάρα πολλές φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τις ανακατατάξεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η παραγωγή.

Τέλος, αποκάλυψε ότι εκκρεμεί συνάντηση με το κανάλι του Φαλήρου, από την οποία θα κριθεί και το μέλλον της συνεργασίας τους. «Εκκρεμεί συνάντηση με τον ΣΚΑΪ», απάντησε, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα και τα σενάρια που τον θέλουν να βρίσκεται στο στόχαστρο του ΑΝΤ1 για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

