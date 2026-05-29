Η Skoda ανοίγει στην Ελλάδα τις παραγγελίες για το νέο Fabia 130, την ειδική σπορ έκδοση περιορισμένης παραγωγής που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας της μάρκας. Με τιμή από 29.950 €, το νέο Fabia 130 φέρνει στην κατηγορία των compact μοντέλων έναν ξεχωριστό συνδυασμό επιδόσεων, οδηγικής ακρίβειας και αγωνιστικής αισθητικής, αποτελώντας το ταχύτερο Fabia παραγωγής που έχει παρουσιάσει ποτέ η Skoda.

Εσωτερικό με οδηγικό προσανατολισμό

Στο εσωτερικό, το Fabia 130 συνδυάζει σπορ διάθεση, άνεση και προηγμένη τεχνολογία. Τα σπορ καθίσματα με ενισχυμένα πλευρικά στηρίγματα προσφέρουν ιδανική στήριξη στις στροφές, ενώ το σπορ πολυλειτουργικό τιμόνι τριών ακτίνων, τα μεταλλικά πεντάλ και τα μαρσπιέ από μαύρο αλουμίνιο δημιουργούν ένα περιβάλλον με ξεκάθαρο performance χαρακτήρα. Το Virtual Cockpit 10” περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η οθόνη infotainment 8,25” προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου.

Βασισμένο στην επιτυχημένη έκδοση Monte Carlo, το Fabia 130 ενισχύει ακόμη περισσότερο τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου, με αναβαθμισμένο κινητήρα, ειδικά ρυθμισμένο κιβώτιο DSG, σπορ ανάρτηση και σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από την αγωνιστική παράδοση της Skoda Motorsport. Πρόκειται για μια συλλεκτική έκδοση που συνδέει την καθημερινή χρηστικότητα του Fabia με το performance DNA της μάρκας.

Η καρδιά του Fabia 130 είναι ο βελτιωμένος κινητήρας 1.5 TSI EVO2, απόδοσης 130 kW / 177 PS και 250 Nm ροπής. Η μέγιστη ισχύς των 130 kW αποδίδεται μεταξύ 5.750 και 6.000 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και δυναμική επιτάχυνση σε ευρύ φάσμα στροφών. Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων έχει ειδική ρύθμιση για τον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης, με υψηλότερα σημεία αλλαγής σχέσεων, ταχύτερες αλλαγές, κατεβάσματα ταχυτήτων με διπλή αποσύμπλεξη στο Sport Mode καθώς και τροποιημένη συμπεριφορά πέδησης για πιο άμεση επαναεπιτάχυνση.

Οι επιδόσεις του νέου Fabia 130 υπογραμμίζουν τον ξεχωριστό του χαρακτήρα:

• 0–100 km/h σε 7,4”

• 60–100 km/h σε 3,8”

• 80–120 km/h σε 4,8”

• τελική ταχύτητα 228 km/h

Το Fabia 130 διαθέτει σπορ ανάρτηση με χαμηλότερα ελικοειδή ελατήρια κατά 15 mm και ζάντες 18” Libra, προσφέροντας αυξημένη σταθερότητα, καλύτερο έλεγχο και πιο άμεση οδηγική αίσθηση. Το σύστημα διεύθυνσης έχει επαναρυθμιστεί για πιο ακριβή πληροφόρηση και ταχύτερη απόκριση, με προγράμματα Normal και Sport που προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις οδηγικές προτιμήσεις.

Μέσω του μενού του αυτοκινήτου, ο οδηγός έχει πρόσβαση σε δυναμικό σύστημα ελέγχου δύο σταδίων:

• ASR Off, για ελεγχόμενη ολίσθηση σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες

• ASR Sport + ESC Sport, για μεγαλύτερη δυνατότητα ολίσθησης τροχών και πιο καθυστερημένη επέμβαση του ESC, προσφέροντας πιο ζωντανή και αυθεντική οδηγική εμπειρία

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το νέο Fabia 130 αποτελεί το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της Skoda.