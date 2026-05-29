Ποιοι πήγαν στα εγκαίνια της πρώτης ατομικής έκθεσης του Θ.Θεοδωρίδη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θοδωρής Θεοδωρίδης παρουσίασε την πρώτη ατομική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Κάλλος Άλυτον».
  • Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν πολλές γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της υποκριτικής και των media.
  • Η έκθεση εξερευνά την ομορφιά στον χρόνο, συνδυάζοντας αγάλματα και ανθρώπινα σώματα.
  • Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Ιουνίου 2026, ανοιχτή από Τρίτη έως Σάββατο.
  • Διεύθυνση: Μυθήμνης 12, Κυψέλη.

Ο εικαστικός φωτογράφος Θοδωρής Θεοδωρίδης παρουσίασε την πρώτη ατομική έκθεση φωτογραφίας και πλήθος κόσμου θαύμασε από κοντά τα έργα του. 

Στα εγκαίνια της έκθεσης στη γκαλερί αγκάθι/ Κartαλος ήταν και πολλά γνωστά από τον χώρο της υποκριτικής, της τηλεόρασης και των media. 

 Σάντυ Χατζηιωάννου, Σίσσυ Καλλίνη, Θοδωρής Θεοδωρίδης, Ευγενία Σαμαρά, Μιχαήλ Ταμπακάκης/ studio panoulis

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Ευγενία Σαμαρά, τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, τη Σάντυ Χατζηιωάννου, την Εβελίνα Παπούλια, τη Μαρία Κωνσταντάκη, τη Χριστίνα Κοντοβά, τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, τη Μαρία Μητρούση, τη Στέλλα Καπεζάνου, τη Σίσσυ Καλλίνη κ.ά.

Έλενα Βρεττού, Θοδωρής Θεοδωρίδης, Εβελίνα Παπούλια, Γιώργος Καρτάλος, Χρύσα Κλούβα, Μαρία Κωνσταντάκη/ studio panoulis

Θοδωρής Θεοδωρίδης, Στέλλα Καπεζάνου/ studio panoulis

«Ξεκίνησα αυτή την έκθεση ψάχνοντας την ομορφιά στην πέτρα. Κατάλαβα ότι έψαχνα την ομορφιά στον χρόνο. Τα αγάλματα της Νάπολης και της Αθήνας με δίδαξαν ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν — η χειρονομία της προσφοράς, η αιδώς, το χέρι που κρατά, το πρόσωπο που κοιτά αλλού. Τα ίδια σώματα, χιλιάδες χρόνια μετά, κάνουν τα ίδια πράγματα.

Έβαλα δίπλα το παγωμένο μάρμαρο και τη ζωντανή σάρκα — όχι για να τα συγκρίνω, αλλά για να δω τι μοιράζονται. Και αυτό που μοιράζονται είναι το άλυτον — η ομορφιά που δεν λύνεται, δεν φθείρεται, δεν τελειώνει», έγραψε ο δημιουργός σε ανάρτησή του στο instagram.

Παναγιώτης Μπουγιούρης/ studio panoulis

Τίνα Μιχαηλίδου, Βασίλης Παλαιολόγος/ studio panoulis

 Σίσσυ Καλλίνη, Ευγενία Σαμαρά, Stefano Siggilino, Θοδωρής Θεοδωρίδης, Χριστίνα Κοντοβά, Σάντυ Χατζηιωάννου/ studio panoulis

 Μαρίλια Μητρούση/  studio panoulis

Η έκθεση με τίτλο «Κάλλος Άλυτον» θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 13 Ιουνίου 2026 (από Tρίτη έως Σάββατο), στην οδό Μυθήμνης 12, στην Κυψέλη. 

