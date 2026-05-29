Βόλος: Με μηνιγγίτιδα μητέρα, 20 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της

Τι εξετάζουν οι γιατροί

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τσιρώνης)
Βόλος: Με Μηνιγγίτιδα Μητέρα 20 Ημέρες Μετά Τη Γέννα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 30χρονη μητέρα νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Νοσοκομείο Βόλου, 20 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της.
  • Μεταφέρθηκε με υψηλό πυρετό, πόνο στον αυχένα και σύγχυση.
  • Αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για να προσδιοριστεί αν είναι μικροβιακή ή ιογενής μηνιγγίτιδα.
  • Το περιστατικό θεωρείται σπάνιο, καθώς συνέβη κατά τη λοχεία.
  • Προληπτικές εξετάσεις θα γίνουν στο νεογέννητο και σε στενές επαφές της μητέρας.

Σε θάλαμο απομόνωσης στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται μία 30χρονη γυναίκα, η οποία διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα μόλις 20 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή μητέρα μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, έντονο πόνο στον αυχένα και συμπτώματα σύγχυσης, κινητοποιώντας άμεσα τους γιατρούς. 

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένονται εντός της ημέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μικροβιακή ή ιογενή μηνιγγίτιδα. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν το περιστατικό ιδιαίτερα σπάνιο, καθώς η γυναίκα εμφάνισε τη λοίμωξη κατά τη λοχεία, περίοδο κατά την οποία θεωρητικά το περιβάλλον της είναι πιο προστατευμένο. 

Παράλληλα, προληπτικές εξετάσεις αναμένεται να γίνουν τόσο στο νεογέννητο βρέφος όσο και στα μέλη της οικογένειας και σε όσους ήρθαν σε στενή επαφή με την 30χρονη. 

