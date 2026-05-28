Το τραγούδι της Γωγώς Μαστροκώστα για τον Τραϊανό Δέλλα τη μέρα του γάμου τους/ βίντεο αρχείου εκπομπής Superstar, 2010

  • Η Γωγώ Μαστροκώστα παντρεύτηκε τον Τραϊανό Δέλλα πριν από 16 χρόνια, σε στενό κύκλο.
  • Στη δεξίωση του γάμου, η Γωγώ παρουσίασε ένα τραγούδι που είχε γράψει για τον σύζυγό της, συγκινώντας τους παρευρισκόμενους.
  • Ο στιχουργός Γιάννης Μαλλιάς βοήθησε στη σύνθεση του τραγουδιού, το οποίο αποτύπωνε την αγάπη της Γωγώς.
  • Ο Τραϊανός Δέλλας στήριξε τη Γωγώ σε δύσκολες στιγμές της υγείας της, ενισχύοντας τη σχέση τους.
  • Η βάπτιση της κόρης τους, Βικτώριας, πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα με τον γάμο.

Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, η βαθιά αγάπη με τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα, τα τρυφερά λόγια με τα οποία έχουν μιλήσει όλοι όσοι τη γνώριζαν για τον αγώνα και τις μάχες που έδωσε για την υγεία της, δεν άφησαν κανέναν ασυγκίνητο. 

Σπαρακτικός ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα: «Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν»

Το ζευγάρι, που είχε αγαπηθεί και αφοσιωθεί ο ένας στον άλλο ολοκληρωτικά, παντρεύτηκε σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια. 

Ο γάμος τους έγινε σε κτήμα σε στενό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Την ίδια μέρα έγινε και η βάπτιση της κόρης τους, Βικτώριας. 

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε ετοιμάσει μια έκπληξη για τον σύζυγό της, τη μέρα του γάμου τους. Είχε γράψει ένα τραγούδι και το είχε ηχογραφήσει τραγουδώντάς το η ίδια. Όταν ακούστηκε στη δεξίωση, συγκινήθηκαν όλοι. 

«Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ
Αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική
Ξαφνικά βρήκα τον κόσμο απ’ το πρώτο σου φιλί
Ξαφνικά βρήκα τα πάντα, βρήκα τη ζωή!

Αστεία όλα τ’ άκουγα για έρωτες κι αγάπες 
ο κόσμος πάντα -έλεγα- ζει με οφθαλμαπάτες 
για αγγέλους μόνο άκουγα, δεν είχα δει ποτέ μου
ήμουν τυφλή αγάπη μου, άντρα και άγγελέ μου»

Ο στιχουργός και καλός φίλος της Γωγώς Μαστροκώστα, Γιάννης Μαλλιάς, που τον είχε βοηθήσει για το τραγούδι αυτό, είχε μιλήσει στην εκπομπή «Superstar»  λίγες μέρες μετά τον γάμο, το 2010.

«Με τη Γωγώ είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Στην ουσία, αυτό που έγραψα, μπορώ να σου πω ότι το έγραψε η Γωγώ, εγώ απλά σύνταξα τις λέξεις. Είμαστε τόσο καλοί φίλοι, έχω ζήσει αυτό που ζει από την αρχή, όπως άρχισε, ξέρω ακριβώς τι ήθελε να πει και απλά το σύνταξα, ήταν πολύ εύκολο. Ήταν βασικά η έμπνευση της Γωγώς, όχι τόσο δικιά μου», είχε πει χαρακτηριστικά ο στιχουργός.

Τραϊανός Δέλλας: «Είμαι τυχερός»- Τι δήλωνε για τη Γωγώ Μαστροκώστα

«Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα από την αρχή και ήξερα τι να κάνω. Και έτυχε και άρεσε. Δεν το ήξερε ο Τραϊανός, πραγματικά συγκινήθηκε. Το οργανώσαμε με τη Γωγώ κάνα μήνα πριν, το αργήσαμε και λίγο, είχα κι εγώ άλλες δουλειές, είχε κι αυτή άλλα πράγματα και στην ουσία τελευταίες μέρες το τελειοποιήσαμε. Βασικά το είπε πάρα πολύ ωραία και αν ήσασταν στον γάμο θα βλέπατε ότι σχεδόν όλοι δακρύσανε. Ακόμα και ο Τραϊανός, άλλωστε»

Γωγώ Μαστροκώστα: Η καριέρα, ο Δέλλας, η μητρότητα & η μάχη με τον καρκίνο

Ο ίδιος είχε αναφέρει τότε πως η Γωγώ Μαστροκώστα είχε βρει στον Τραϊανό Δέλλα «αυτό που ήθελε, αυτό που έψαχνε και αυτό που της αξίζει.Γιατί και ο Τραϊανός είναι ένα καταπληκτικό παιδί και έχει μείνει μαζί της σε όλες τις δύσκολες φάσεις της ζωής της».

 

