Εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κλιμακώθηκε, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, ως αντίποινα σε αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Παράλληλα συναγερμός σήμανε και στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με την ιρανική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να απαντήσουν με πυρά. Το συμβάν σημειώθηκε στις 00:35 περίπου (τοπική ώρα), αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά ο τύπος των πλοίων και η εθνικότητά τους.

Κλιμακώθηκε η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις - AP Images

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το χτύπημα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ήρθε ως αντίποινα σε αεροπορική επίθεση που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήγειραν απειλή κι έπληξαν βάση ελέγχου drones στο νότιο Ιράν. Πρόκειται για τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Το Ιράν επιτέθηκε σε τέσσερα πλοία που προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ - AP Images

Τα τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρίφθηκαν «ήγειραν απειλή για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και την εμπορική θαλάσσια κίνηση», ανέφεραν το CNN και οι New York Times, που επικαλέστηκαν Αμερικανούς αξιωματούχους.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στα Στενά του Ορμούζ.

Η αιτία δεν είναι σαφής, ούτε η ακριβής τοποθεσία, κατά την ίδια πηγή, που σημείωσε ωστόσο ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Παράλληλα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones - AP Images

Η Μπαντάρ Αμπάς είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν και θεωρείται πως συγκαταλέγεται στα κυριότερα κέντρα επιχειρήσεων του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου.

Στις αρχές της εβδομάδας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν επίσης σε εκρήξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγές πυρών με τον στρατό των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τις αρχές του Απριλίου. Δεν είναι πάντως σαφές ποια πλευρά άνοιξε πυρ πρώτη.

Μέση Ανατολή: Συναγερμός στο Κουβέιτ

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν το πρωί ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones», ανέφερε περί τις 05:40 (ώρα Ελλάδας) ο στρατός του εμιράτου μέσω X.

Μέση Ανατολή: Κυρώσεις ΗΠΑ για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, του φορέα που ιδρύθηκε από την Τεχεράνη για την είσπραξη τελών διέλευσης από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται με αργούς ρυθμούς - AP Images

«Η πιο πρόσφατη απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση ‘Οικονομική Οργή’ έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών», έκρινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στην οικονομική πτυχή της επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας—που βαφτίστηκε «Επιχείρηση Επική Οργή»—από την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου απειλεί επίσης με την επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλλουν τέλη διέλευσης, διότι θα θεωρηθεί ότι «παρέχουν υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάστασης» και «ωφελούνται από υπηρεσίες τους».

«Το Ιράν παραμένει προσηλωμένο στις κόκκινες γραμμές του»

Τέλος, ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, τόνισε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με σκοπό την σύναψη συμφωνίας ώστε να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Αζιζί, που δεν πιστεύεται πως εμπλέκεται άμεσα στις διμερείς συνομιλίες, ανέφερε μέσω X ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από αυτές που θεωρεί «τις κόκκινες γραμμές του», πιο συγκεκριμένα «το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων».

Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις είναι το πρόγραμμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν - AP Images

«Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ψάχνοντας διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδό του, κινείται στο εκκρεμές από τη διατύπωση απειλών στις εκκλήσεις για συμφωνία», πρόσθεσε.

Η τύχη του αποθέματος κάπου 400 κιλών εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία συγκαταλέγεται στα ακανθώδη ζητήματα για τα οποία διαφωνούν οι δυο πλευρές.

Κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου του χθες Τετάρτη ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία «θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία» αλλά «ως τώρα δεν έχει φτάσει» εκεί που περιμένει: «δεν είμαστε ικανοποιημένοι» με την πρότασή της, είπε—προσθέτοντας «θα είμαστε» στο τέλος.

«Ή θα γίνει αυτό, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά», απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως κατέγραψε βίντεο μέρους του υπουργικού συμβουλίου (από το ένατο λεπτό κ.ε.) που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.