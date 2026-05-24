ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για 60ήμερη εκεχειρία και άνοιγμα των Στενών

Tι προβλέπει η συμφωνία - Πακιστάν και Κατάρ πιέζουν για οριστική κατάληξη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία για 60ήμερη εκεχειρία και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
  • Το Ιράν θα μπορεί να πωλεί ελεύθερα πετρέλαιο, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν ορισμένες κυρώσεις.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.
  • Η πακιστανική πλευρά αναφέρει «ενθαρρυντική» πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
  • Ιρανικά μέσα είναι επιφυλακτικά για την εκδοχή Τραμπ σχετικά με τη συμφωνία.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά. Το Ιράν θα μπορεί να πωλεί ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, όπως μετέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Η συμφωνία θα μπορούσε να αποτρέψει κλιμάκωση του πολέμου και να μειώσει την πίεση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Παραμένει ωστόσο, ακόμα ασαφές αν θα οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη που θα καλύπτει και τις πυρηνικές απαιτήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

 

 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, ο Τραμπ και οι μεσολαβητές έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί σήμερα Κυριακή, αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί και εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να αποτύχει.

Ο Τραμπ δεν πάει στον γάμο του γιου του λόγω πιθανής επίθεσης στο Ιράν!

Ο Αμερικανός αξιωματούχος έδωσε λεπτομερές περίγραμμα του προσχεδίου, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί εν μέρει από άλλες πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά, αν και και η Τεχεράνη έχει δείξει ότι η συμφωνία πλησιάζει.

Τι προβλέπει η συμφωνία

  • Και οι δύο πλευρές θα υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, το οποίο μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία.
  • Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοικτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα δεσμευτεί να απομακρύνει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει, ώστε τα πλοία να πλέουν ελεύθερα.
  • Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και θα χορηγήσουν ορισμένες εξαιρέσεις στις κυρώσεις, επιτρέποντας στο Ιράν να πωλεί ελεύθερα πετρέλαιο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι αυτό θα ενισχύσει την ιρανική οικονομία, ενώ παράλληλα θα δώσει σημαντική ανακούφιση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Όσο γρηγορότερα οι Ιρανοί απομακρύνουν τις νάρκες και επιτρέπουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τόσο ταχύτερα θα αρθούν οι αποκλεισμοί, πρόσθεσε.
  • Ο βασικός κανόνας του Τραμπ στη συμφωνία είναι «ανακούφιση μόνο μετά από επιδόσεις». Το Ιράν ήθελε άμεση απελευθέρωση κεφαλαίων και μόνιμη άρση κυρώσεων, αλλά η αμερικανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι αυτό θα συμβεί μόνο αφού γίνουν απτά βήματα και παραχωρήσεις.

Διαπραγμάτευση στα πυρηνικά ζητήματα

Το προσχέδιο περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και τη μεταφορά του αποθέματος υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν παρείχε προφορικές δεσμεύσεις μέσω των μεσολαβητών για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει σχετικά με τον εμπλουτισμό και την παράδοση του πυρηνικού υλικού. Οι ΗΠΑ θα διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των 60 ημερών, ωστόσο αυτά θα εφαρμοστούν μόνο στο πλαίσιο τελικής συμφωνίας που θα υλοποιείται επαληθεύσιμα.

Οι Αμερικανικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί τους προηγούμενους μήνες θα παραμείνουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής και θα αποχωρήσουν μόνο αν επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Το Πακιστάν βλέπει «ενθαρρυντική» πρόοδο

Η πακιστανική πλευρά, που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, ανέφερε ότι οι συνομιλίες έχουν οδηγήσει σε «ενθαρρυντική» πρόοδο προς μια τελική κατανόηση. Σύμφωνα με πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, το υπό συζήτηση πλαίσιο θεωρείται «αρκετά συνολικό» για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τρία στάδια: επίσημο τερματισμό της σύγκρουσης, διευθέτηση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια ένα παράθυρο 30 ημερών για ευρύτερες διαπραγματεύσεις, με δυνατότητα παράτασης.

Σχέση Ισραήλ – Χεζμπολάχ

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε ανησυχία για την παράμετρο αυτή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η αμερικανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για «μονομερή εκεχειρία», και αν η Χεζμπολάχ επιχειρήσει να επανεξοπλιστεί ή να προκληθούν επιθέσεις, το Ισραήλ θα επιτραπεί να λάβει μέτρα για να το αποτρέψει. «Αν η Χεζμπολάχ τηρεί τη συμφωνία, θα τηρήσει και το Ισραήλ», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η Τεχεράνη αμφισβητεί την εκδοχή Τραμπ

Ωστόσο, ιρανικά μέσα εμφανίζονται πιο επιφυλακτικά. Συγκεκριμένα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι οι δηλώσεις Τραμπ περί σχεδόν ολοκληρωμένης συμφωνίας «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Σύμφωνα με το Fars, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει υπό ιρανική διαχείριση.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι η Τεχεράνη μπορεί να δεχθεί την επιστροφή της ναυσιπλοΐας στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά όχι την πλήρη ελεύθερη διέλευση όπως ίσχυε πριν από τον πόλεμο.

Κατά την ίδια πηγή, ο καθορισμός της διαδρομής, του χρόνου, του τρόπου διέλευσης και η έκδοση αδειών θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πώς προέκυψε η συμφωνία

Ο Τραμπ μίλησε με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών μέσω τηλεδιάσκεψης, με βασικό ρόλο των Πακιστανών ως μεσολαβητών. Συμμετείχαν επίσης τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Πακιστάν.

Αρχικά ο Τραμπ σκεφτόταν είτε συμφωνία είτε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, όμως τελικά φάνηκε να επιλέγει τη διπλωματική λύση.

Ο Λευκός Οίκος θέλει να ολοκληρωθεί η συμφωνία σύντομα, αλλά ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχιστεί μόνο αν το Ιράν δείξει σοβαρότητα στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η οικονομική πίεση αναγκάζει το Ιράν να διαπραγματευτεί. Αν το Ιράν δεχτεί τους όρους για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να βελτιώσει τις σχέσεις και να βοηθήσει την οικονομική του ανάπτυξη.

