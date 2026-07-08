Αφίξεις ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα / AP

Η Άγκυρα βρίσκεται αυτό το διήμερο (7-8/7) στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος λόγω της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Εκτός όμως από τις κρίσιμες πολιτικές συζητήσεις και τις συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα βλέμματα όλων στράφηκαν και στις αφίξεις των πρώτων κυριών. Η μόδα στην πολιτική σκηνή δεν είναι ποτέ τυχαία, καθώς κάθε εμφάνιση κρύβει πίσω της μηνύματα σεβασμού προς τη φιλοξενούσα χώρα.

Οι ηγέτιδες αλλά και οι σύζυγοι των ηγετών εντυπωσίασαν με τις στυλιστικές τους επιλογές, συνδυάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο με την προσωπική τους αισθητική.

Οι περισσότερες κυρίες επέλεξαν διαχρονικά ταγιέρ και φορέματα σε midi γραμμή. Τα χρώματα που κυριάρχησαν ήταν το διακριτικό μπεζ και το διαχρονικό λευκό, εκπέμποντας επαγγελματισμό και σιγουριά. Δεν έλειψαν και οι πιο έντονες αποχρώσεις, όπως το κίτρινο και το παστέλ ροζ, που έδωσαν μια νότα φρεσκάδας στο κατά τα άλλα αυστηρό περιβάλλον της συνόδου.

Η οικοδέσποινα, Εμινέ Ερντογάν, υποδέχθηκε τις καλεσμένες της με μια παραδοσιακή αλλά και σύγχρονη εμφάνιση, δίνοντας το σύνθημα για ένα πρόγραμμα γεμάτο πολιτιστικές ξεναγήσεις και επίσημα γεύματα.

Τι φόρεσαν οι κυρίες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Με ένα απλό αλλά συνάμα πολύ κομψό μαύρο φόρεμα έφτασε στην Άγκυρα η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη / Eurokinissi

Ένα κοστούμι με oversized σακάκι σε καφέ αποχρώσεις επέλεξε η πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η σύζυγός του, Ολένα Ζελένσκα / AP

Η σύζυγος του Νοτιοκορεάτη προέδρου, Κιμ Χέα Κιούνγκ επέλεξε ένα λευκό ταγιέρ.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ και η σύζυγός του, Κιμ Χέα Κιούνγκ / AP

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με μαύρο παντελόνι, σακάκι στο χρώμα του σάπιου μήλου και μπεζ τοπ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / AP

Η Τσέχα πρώτη Κυρία, Μόνικα Μπαμπίσοβα φόρεσε ένα σατινέ deux-pièces σε γκρί χρώμα με ζώνη στη μέση.

Η Μόνικα Μπαμπίσοβα και ο Αντρέι Μπάμπις (δεξιά), πρωθυπουργός της Τσεχίας / AP

Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα με μακρύ ασπρόμαυρο φόρεμα με γιακά και μαύρα πέδιλα.

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα / AP

Η Μέτε Φρέντερικσεν με λευκό πουκάμισο με ιιδαίτερο κόμπο στη μέση και μαύρο παντελόνι.

Η πρόεδρος της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν / AP

Η Νταϊάνα Φοξ Κάρνεϊ με κίτρινη midi φούστα με μοτίβα λουλουδιών και κοντομάνικο σακάκι σε παρόμοιες αποχρώσεις.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, πρωθυπουργός του Καναδά και η σύζυγός του Νταϊάνα Φοξ Κάρνεϊ / AP

Η Ντεσισλάβα Ράντεβα με total white σύνολο.

Ο Ρούμεν Ράντεβ (δεξιά), πρόεδρος της Βουλγαρίας και η σύζυγός του, Ντεσισλάβα / AP