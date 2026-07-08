Νίκος Οικονομόπουλος: Πέταξε έξαλλος τα ακουστικά του - «Πάρτε τα όλα»

Το απρόοπτο που του συνέβη στη συναυλία του στο Κατράκειο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Οικονομόπουλος εκνευρίστηκε σε συναυλία στην Αθήνα λόγω προβλήματος με τα ακουστικά του.
  • Επέπληξε τους συνεργάτες του και πέταξε τα ακουστικά στη σκηνή, λέγοντας "Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!".
  • Παρά την ένταση, συνέχισε την ερμηνεία του και το κοινό τον αποθέωσε.
  • Γιόρτασε 20 χρόνια καριέρας με δύο sold out συναυλίες στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.
  • Προηγήθηκαν εμφανίσεις του σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.

Ένα απρόοπτο πάνω στη σκηνή προκάλεσε την έντονη ενόχληση του Νίκου Οικονομόπουλου, σε συναυλία του στην Αθήνα. 

Ο τραγουδιστής ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία του «Για κάποιο λόγο», όταν προέκυψε πρόβλημα με τα ακουστικά του. Επηρεασμένος από το γεγονός, επέπληξε τους συνεργάτες του, με τους θεατές να καταγράφουν το περιστατικό από τα κινητά τους τηλέφωνα.

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«Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!», είπε εκνευρισμένος και αμέσως μετά έβγαλε τα ακουστικά του και τα πέταξε πάνω στη σκηνή.

Παρά την ένταση της στιγμής, ο Νίκος Οικονομόπουλος συνέχισε κανονικά την ερμηνεία του, με το κοινό να τον αποθεώνει.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

 

@_sisilen @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - elenawwa

 

Εκνευρίστηκε ο Οικονομόπουλος - Η απάντηση για τη φημολογούμενη σχέση του

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο δημοφιλής καλλιτέχνης εκνευρίζεται κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιόρτασε τα 20 χρόνια μουσικής του πορείας με δύο sold out συναυλίες στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου. Προηγουμένως, το κοινό τον είχε απολαύσει στη Θεσσαλονίκη, στο Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, και στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς».

 

 

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