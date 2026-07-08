Δείτε βίντεο για τον Νίκο Οικονομόπουλο από την εκπομπή «Το Πρωινό»

Ένα απρόοπτο πάνω στη σκηνή προκάλεσε την έντονη ενόχληση του Νίκου Οικονομόπουλου, σε συναυλία του στην Αθήνα.

Ο τραγουδιστής ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία του «Για κάποιο λόγο», όταν προέκυψε πρόβλημα με τα ακουστικά του. Επηρεασμένος από το γεγονός, επέπληξε τους συνεργάτες του, με τους θεατές να καταγράφουν το περιστατικό από τα κινητά τους τηλέφωνα.

«Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!», είπε εκνευρισμένος και αμέσως μετά έβγαλε τα ακουστικά του και τα πέταξε πάνω στη σκηνή.

Παρά την ένταση της στιγμής, ο Νίκος Οικονομόπουλος συνέχισε κανονικά την ερμηνεία του, με το κοινό να τον αποθεώνει.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο δημοφιλής καλλιτέχνης εκνευρίζεται κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιόρτασε τα 20 χρόνια μουσικής του πορείας με δύο sold out συναυλίες στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου. Προηγουμένως, το κοινό τον είχε απολαύσει στη Θεσσαλονίκη, στο Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, και στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς».