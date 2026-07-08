Η Ελένη Ράντου σε summer mood: Η εμφάνιση με κόκκινο μπικίνι σε πισίνα!

Το στιγμιότυπο από τις διακοπές της

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Η έκπληξη γενεθλίων της Ράντου στον Παπακωνσταντίνου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ράντου απολαμβάνει διακοπές με καλοκαιρινή διάθεση δίπλα στην πισίνα.
  • Φοράει κόκκινο μπικίνι που αναδεικνύει τη σιλουέτα της, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα.
  • Ποζάρει χαμογελαστή με τη Νάντια Κοντογεώργη και μία φίλη, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.
  • Η ηθοποιός δεν αποκάλυψε τον προορισμό των διακοπών της, αλλά προτιμά να περνά χρόνο κοντά στη θάλασσα.
  • Η φωτογραφία περιλαμβάνει και τον τετράποδο φίλο της παρέας.

Με καλοκαιρινή διάθεση και ανεβασμένη ψυχολογία υποδέχτηκε τις διακοπές της η Ελένη Ράντου, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα, έχοντας στο πλευρό της τη Νάντια Κοντογεώργη και μία αγαπημένη τους φίλη.

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Η αγαπημένη ηθοποιός, μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη θεατρική σεζόν με την παράσταση «Το Πάρτυ της Ζωής μου», άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απόλαυσε τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές.

 

 

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Αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η εμφάνισή της με κόκκινο μπικίνι, το οποίο ανέδειξε τη σιλουέτα της, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Η Ελένη Ράντου ολοκλήρωσε το καλοκαιρινό της look με ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο και μαύρα γυαλιά ηλίου, ποζάροντας χαμογελαστή δίπλα στην πισίνα, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας.

 

Στη φωτογραφία, η ηθοποιός ποζάρει μαζί με τη Νάντια Κοντογεώργη και μία φίλη τους, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, ενώ την παράσταση «κλέβει» και ο τετράποδος φίλος της παρέας, που πλησιάζει παιχνιδιάρικα τις τρεις γυναίκες.

Η Ελένη Ράντου δεν αποκάλυψε τον προορισμό των διακοπών της, ωστόσο είναι γνωστό πως κάθε καλοκαίρι επιλέγει να περνά χρόνο κοντά στη θάλασσα, συνδυάζοντας στιγμές ξεκούρασης με αγαπημένα πρόσωπα.

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