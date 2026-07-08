Μια έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη δεύτερη sold out εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος.

Η ερμηνεύτρια διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά της για να υποδεχτεί στη σκηνή τη Δέσποινα Βανδή, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση που καταχειροκροτήθηκε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έκρυψε τη χαρά της για τη συνεργασία που ετοιμάζουν τον ερχόμενο χειμώνα στο NOX, μιλώντας με θερμά λόγια για τη Δέσποινα Βανδή, πριν της παραδώσει το μικρόφωνο.

Η τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Στα 'δωσα όλα», «Το κοριτσάκι σου», «Λάθος άνθρωπος» και «Γυρίσματα».

Οι δύο καλλιτέχνιδες, με χιούμορ και πειράγματα, αποκάλυψαν ότι, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν σχεδόν την ίδια περίοδο από τη Θεσσαλονίκη και διαγράφουν εδώ και χρόνια επιτυχημένες πορείες στο ελληνικό τραγούδι, δεν είχαν βρεθεί ποτέ μαζί στην ίδια πίστα.

Έτσι, η εμφάνισή τους στο Άλσος αποτέλεσε μια πρώτη γεύση από όσα θα παρουσιάσουν στο κοινό τη νέα σεζόν.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτή τη συνύπαρξη. Η Δέσποινα είναι μια τραγουδίστρια που αγαπώ και εκτιμώ. Θα περάσουμε μαγικά», είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τους θεατές να τις αποθεώνουν.

Γιώργος Αρσενάκος - Δέσποινα Βανδή

Από τα πρώτα τραπέζια την ξεχωριστή αυτή συνάντηση παρακολούθησαν ο συνιδιοκτήτης της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος, η στενή συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή, Κατερίνα Παπαμερή, αλλά και ο σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Κώστα Τσουρό.

Συγκινητική ήταν και η στιγμή του αφιερώματος της Νατάσας Θεοδωρίδου στη Μαρινέλλα.

Η Δέσποινα Βανδή απαθανάτισε την ερμηνεία με το κινητό της, ενώ σιγοτραγουδούσε τις διαχρονικές επιτυχίες της σπουδαίας ερμηνεύτριας, δείχνοντας τον θαυμασμό και τη συγκίνησή της.