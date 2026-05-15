Μπορεί ο Νότης Σφακιανάκης να έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά αποστάσεις από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο το όνομά του εξακολουθεί να απασχολεί το κοινό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ο 31χρονος γιος του Απόλλωνας, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσωπική του ζωή και να παντρευτεί τη γυναίκα που βρίσκεται εδώ και πέντε χρόνια στο πλευρό του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, που πάντα προστάτευε τα παιδιά του από την υπερέκθεση, έχει δημιουργήσει μια πολύ δεμένη οικογένεια. Παρότι τα παιδιά του έχουν επιλέξει να κινούνται μακριά από τη showbiz και τα τηλεοπτικά φώτα, δεν είναι λίγες οι φορές που το ενδιαφέρον γύρω από τη ζωή τους έχει προκαλέσει συζητήσεις.

Ο γιος του Νότη Σφακιανάκη είναι ιδιαίτερα χαμηλών τόνων και σε μακροχρόνια σχέση

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, ο 31χρονος βρίσκεται σε σοβαρή σχέση εδώ και αρκετό διάστημα και το ζευγάρι φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον γάμο του. Άτομα από το στενό τους περιβάλλον αναφέρουν πως οι δυο τους επιθυμούν μια διακριτική τελετή, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα και έντονη δημοσιότητα, ακολουθώντας τη φιλοσοφία ζωής που έχει επιλέξει συνολικά η οικογένεια Σφακιανάκη.

Ο εν λόγω 31χρονος ασχολείται με τη μουσική ως ενορχηστρωτής και για κάποια περίοδο είχε αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις του πατέρα του, ύστερα από κοινή τους απόφαση.

Όσοι γνωρίζουν τον Απόλλωνα κάνουν λόγο για έναν χαμηλών τόνων άνθρωπο που δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα παρά το πολύ γνωστό επίθετο που κουβαλά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι διατηρεί στενή σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος παραμένει πάντα δίπλα στα παιδιά του τα οποία και λατρεύει, παρά την αποχή του από τις δημόσιες εμφανίσεις και τη μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια.

Η είδηση του επικείμενου γάμου έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα social media, με πολλούς θαυμαστές του τραγουδιστή να σχολιάζουν πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια και να εκφράζουν την έκπληξή τους βλέποντας πως ο γιος του έχει πλέον δημιουργήσει τη δική του πορεία.

Ποια είναι η μέλλουσα σύζυγός του Απόλλωνα Σφακιανάκη

Η μέλλουσα σύζυγος του Απόλλωνα κατάγεται από την Κώ και εργάζεται στον χώρο της αισθητικής. Είναι κούκλα, επίσης χαμηλών τόνων και είχε γνωρίσει τη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή πέρσι, σε ηλικία 62 ετών και μάλιστα είχε λάβει την αποδοχή της για τη σχέση τους.

Θα παραστεί ο Νότης Σφακιανάκης στον γάμο;

Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν και τα σχόλια για το αν ο Νότης Σφακιανάκης θα κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση με αφορμή τον γάμο ή αν θα παραμείνει μακριά από τα φώτα, όπως έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την οικογένεια, καθώς όλοι επιθυμούν να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους γύρω από το ευτυχές γεγονός κυρίως λόγω πένθους.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο αγαπημένος τραγουδιστής διανύει μία ιδιαίτερα συγκινητική περίοδο ως πατέρας, βλέποντας τον γιο του να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Και μπορεί ο ίδιος να έχει αποτραβηχτεί από τη δημόσια ζωή, όμως το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του και την οικογένειά του παραμένει τεράστιο.