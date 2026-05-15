Μπορεί ολόκληρη η Ευρώπη να ζει και να αναπνέει σε ρυθμούς Final 4 αλλά οι αθλητές που αναμένεται να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague, ξεκλέβουν λίγο χρόνο για τις απαιτούμενες ανάσες, πριν μπουν στην τελική ευθεία της διοργάνωσης

Ο Σάσα Βεζένκοφ, το μεγάλο αστέρι του μπασκετικού Ολυμπιακού, άφησε για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και βρέθηκε στο κέντρο της Γλυφάδας, κάνοντας τη βόλτα του, ευδιάθετος και προσιτός, όπως το συνηθίζει.

Δεν ήταν λίγοι οι φίλοι - τόσο του Ολυμπιακού όσο και άλλων ομάδων - που τον πλησίασαν και του ζήτησαν να βγάλουν μία φωτογραφία, φροντίζοντας να του ευχηθούν «καλή επιτυχία» στη μεγάλη μάχη του διήμερου 22-24 Μαΐου.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Βεζένκοφ αναδείχτηκε για μία ακόμα φορά MVP της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 ενώ πήρε και το βραβείο του πρώτου σκόρερ, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου Αλφόνσο Φορντ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή 22 Μαΐου στο ΟΑΚΑ (18:00) την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, με στόχο να βρεθεί στον Tελικό της Κυριακής και να διεκδικήσει το Κύπελλο με αντίπαλο τη νικήτρια του 2ου ημιτελικού, ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης