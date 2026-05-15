Γαλάζιες Σημαίες 2026: Δείτε τις πιο καθαρές παραλίες της Αττικής

Ποιες ξεχωρίζουν

Από τις πιο καθαρές παραλίες παγκοσμίως έχει και «με τη βούλα» η Ελλάδα. Με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας Γαλάζια Σημαία 2026, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Γαλάζια Σημαία 2026: Αυτές είναι οι πιο καθαρές παραλίες της Ελλάδας

Ειδικότερα, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες με 624 βραβευμένες ακτές, ενώ έχει διατηρήσει σταθερά ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο με Γαλάζια Σημαία, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600.

Ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές αναδείχθηκε πρώτος νομός στη χώρα, ενώ στην κορυφή μεταξύ των Περιφερειών βρίσκεται η Κρήτη, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 154 βραβεύσεις σε ακτές.

Η Διεθνής Επιτροπή συνολικά βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Στην Αττική, ο κατάλογος περιλαμβάνει 17 ακτές με Γαλάζιες Σημαίες.

Γαλάζιες Σημαίες 2026: Δείτε τις πιο καθαρές παραλίες της Αττικής

Οι ακτές της Αττικής με Γαλάζιες Σημαίες 

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [17]

Δήμος Μαραθώνος:

  • Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος:

  • Διασταύρωση
  • Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 

  • Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής:

  • Σούνιο/Grecotel Cape Sounio

Δήμος Σαρωνικού:

  • Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi
  • Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi
  • Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi
  • Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης:

  • Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis
  • Βούλα Α
  • Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας:

  • Γλυφάδα
  • Γλυφάδα Α
  • Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων:

  • Κινέττα/Kinetta Beach Resort & Spa

Δήμος Αίγινας:

  • Αγ. Μαρίνα

 

