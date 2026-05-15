Η Eurovision 2026 απέκτησε ήδη ένα από τα πιο δυνατά φαβορί του φετινού τελικού, με τη Dara να ξεσηκώνει το κοινό και να πανηγυρίζει έξαλλα την πρόκρισή της εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία με το εκρηκτικό «Bangaranga».

Η επιστροφή της Βουλγαρίας στη Eurovision το 2026 αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του φετινού διαγωνισμού, καθώς η χώρα επέστρεψε δυναμικά με μία συμμετοχή που συνδυάζει εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, δυνατή παραγωγή και ελληνική υπογραφή. Το τραγούδι φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου, ενός δημιουργού με τεράστια εμπειρία στη Eurovision, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα πάνω στη σκηνή.

Ξέσπασε σε πανηγυρισμούς μετά την ανακοίνωση

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση της πρόκρισης, η Dara δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Το star.gr και η Αθανασία Βογιάρη μαζί με την Αντωνία Παπαδοπούλου κατέγραψαν τον ενθουσιασμό της τραγουδίστριας.

Ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που δέχτηκε όλες αυτές τις ημέρες, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη και την αγάπη που μου στέλνετε. Ερωτεύτηκα τη σκηνή και σίγουρα θέλω να το ζήσω αυτό άλλη μία φορά μαζί σας».

Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ίδια και η ομάδα της άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το viral σύνθημα του τραγουδιού: «Bangarang-a, bangarang-a, bangarang-a!»

Η χαρά και ο ενθουσιασμός ήταν εμφανείς στα παρασκήνια, με τη Dara να συνεχίζει να ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξη, ενώ υποδέχτηκε με ενθουσιασμό και τους συνεργάτες της στον μεγάλο τελικό.

Εντυπωσιακή εμφάνιση στον Β’ Ημιτελικό

Η Βουλγαρία πόνταρε φέτος στα εντυπωσιακά οπτικά εφέ, στη δυναμική χορογραφία και φυσικά στην ενέργεια της Dara, η οποία θεωρείται μία από τις πιο εκρηκτικές performers της σύγχρονης βουλγαρικής ποπ σκηνής.

Το γεγονός ότι το τραγούδι άνοιξε τον Β’ Ημιτελικό έδωσε τον απαραίτητο παλμό στη βραδιά και έκανε τη συμμετοχή να ξεχωρίσει από τα πρώτα λεπτά.

Η ελληνική υπογραφή πίσω από το «Bangaranga»

Το μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τη συμμετοχή βρίσκεται και στη συνεργασία της Dara με την ομάδα του Δημήτρη Κοντόπουλου.

Η εμπειρία της ελληνικής ομάδας χάρισε στο τραγούδι διεθνή αισθητική και υψηλού επιπέδου παραγωγή, χωρίς να χαθεί ο αυθόρμητος και ρυθμικός χαρακτήρας που έκανε το «Bangaranga» viral πριν ακόμη ανέβει στη σκηνή της Eurovision.

Η Dara θεωρείται πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της βουλγαρικής μουσικής βιομηχανίας και η πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό δείχνει πως η Βουλγαρία επέστρεψε στον διαγωνισμό με ξεκάθαρο στόχο να διεκδικήσει μία πολύ υψηλή θέση.