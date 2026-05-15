Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) στον Βόλο, όταν μία γυναίκα έβαλε κατά λάθος όπισθεν στο αυτοκίνητό της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η ηλικιωμένη μητέρα της.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 19:30 στην περιοχή Χρυσοχοΐδη Βόλου. Η 62χρονη επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό της για να φύγει από το σπίτι της μητέρας της, όμως αντί να βάλει πρώτη, έβαλε κατά λάθος όπισθεν.

Η μητέρα της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού, και το αυτοκίνητο έπεσε στον τοίχο της αυλής, παρέσυρε τα κάγκελα και χτύπησε την ηλικιωμένη.

Η 83χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου όπου νοσηλεύεται έχοντας τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.