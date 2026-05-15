Οι διοργανωτές της Eurovision 2026 ανακοίνωσαν επίσημα τη σειρά εμφάνισης των 25 χωρών που θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη. Η αγωνία κορυφώνεται για τους eurofans, καθώς πλέον διαμορφώνεται πλήρως το σκηνικό της πιο σημαντικής βραδιάς του μουσικού διαγωνισμού.

Ανάμεσα στις χώρες που εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό βρίσκονται φυσικά και η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», αλλά και η Κύπρος με την Antigoni και το δυναμικό «JALLA».

Και οι δύο συμμετοχές κατάφεραν να ξεχωρίσουν στους ημιτελικούς τους, κερδίζοντας θετικά σχόλια τόσο από το τηλεοπτικό κοινό όσο και από τους φανατικούς φίλους της Eurovision.

Μετά την ολοκλήρωση και των δύο ημιτελικών, οι παραγωγοί του διαγωνισμού καθόρισαν τη σειρά εμφάνισης του τελικού, με στόχο να δημιουργήσουν μία ισορροπημένη και τηλεοπτικά δυνατή ροή για τη βραδιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού, ενώ η Κύπρος θα ανέβει στη σκηνή αρκετά αργότερα, καταλαμβάνοντας την 21η θέση της βραδιάς.

Η θέση εμφάνισης θεωρείται κάθε χρόνο ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία μιας συμμετοχής, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική και την απήχηση ενός τραγουδιού στο κοινό και στις επιτροπές. Πλέον, όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό, όπου οι 25 χώρες θα διεκδικήσουν τη νίκη σε μία από τις πιο αμφίρροπες και πολυσυζητημένες διοργανώσεις των τελευταίων ετών.

Η σειρά εμφάνισης του Μεγάλου Τελικού έχει ως εξής: