PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις

Το μοντέλο που έκανε την διαφορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 12:43 FIAT 600: Νέα έκδοση με 20.990 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
15.05.26 , 12:35 Λουδίας: Βρέθηκε σορός, εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε
15.05.26 , 12:33 Skoda Epiq: Δείτε τα πρώτα σκίτσα
15.05.26 , 12:25 Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
15.05.26 , 12:19 1% Club - Κατερίνα Γερονικολού: «Θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι»
15.05.26 , 12:16 Εύκολη συνταγή για τάρτα πίτσα! - Finger food για τον τελικό Eurovision
15.05.26 , 11:50 Good Job Nicky: Η δημόσια στήριξη στην Κύπρο και η «σιωπή» για τον Akyla
15.05.26 , 11:44 Viral στιγμή στο Lingo με τον Νίκο Μουτσινά – Η λέξη που τους δυσκόλεψε
15.05.26 , 11:41 Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας στη Ζάκυνθο
15.05.26 , 11:35 Περιστέρι: «Τα δύο κοριτσάκια, 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνα στο σχολείο»
15.05.26 , 11:26 Stars System: Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται από Άρη και Αφροδίτη
15.05.26 , 11:05 PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις
15.05.26 , 11:03 Eurovision: Ανατροπές στα στοιχήματα – Η Αυστραλία πέρασε την Ελλάδα
15.05.26 , 11:00 Πώς να μην ξαναπάρετε κιλά ύστερα από τη δίαιτα
15.05.26 , 10:41 Μία ημέρα στο γραφείο με τη Μάρα Ζαχαρέα - Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
Ηλιούπολη: Η ανακοίνωση του ΚΑΤ- Η επιθυμία των γονέων της 17χρονης Μελίνας
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Απρίλιος ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο για την PEUGEOT, η οποία διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καταγράφοντας 1.555 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 10,2%. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι, σε μια συνολική αγορά που κινήθηκε πτωτικά κατά 2%.

Στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, η PEUGEOT εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς, με 4.468 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,4% — ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει τη συνέπεια, τη δυναμική και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η μάρκα στο ελληνικό αγοραστικό κοινό.

PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις

Καθοριστική συμβολή στην εμπορική πορεία της PEUGEOT έχει το PEUGEOT 2008 — το πιο επιτυχημένο B-SUV της ελληνικής αγοράς την τελευταία δεκαετία. Και φέτος, συνεχίζει αταλάντευτα να κερδίζει την προτίμηση του ελληνικού κοινού.

Τον Απρίλιο, το PEUGEOT 2008 αναδείχθηκε το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς, ενώ παράλληλα ηγήθηκε της κατηγορίας B-SUV με 1.095 ταξινομήσεις. Αντίστοιχα, στο πρώτο τετράμηνο του 2026, το PEUGEOT 2008 καταγράφει 2.516 ταξινομήσεις, αποτελώντας το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς. 

PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις

Η πρωτιά του Peugeot 2008 δεν είναι τυχαία. Το δυναμικό και κομψό SUV της Peugeot κερδίζει την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού – τόσο των ιδιωτών όσο και των εταιρικών χρηστών - χάρη στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, που συνδυάζει υψηλή αισθητική, ευρύχωρο και ποιοτικό εσωτερικό με χώρο αποσκευών 434 λίτρων, οδηγική απόλαυση, σύγχρονες τεχνολογίες και εξηλεκτρισμένες επιλογές κίνησης για κάθε ανάγκη. Οι υβριδικές εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 προσφέρουν δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης χωρίς ανάγκη φόρτισης, ενώ για την πλήρη μετάβαση στην βιώσιμη κινητικότητα το 100% ηλεκτρικό E-2008, ολοκληρώνει την γκάμα. 

PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις
Παράλληλα, το μοναδικό Peugeot i-Cockpi, ο πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας, καθώς και η ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης των εκδόσεων Hybrid auto από 22.900€ (με προωθητική ενέργεια) ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα του μοντέλου.Με ισχυρή απήχηση και σταθερά υψηλές επιδόσεις, το PEUGEOT 2008 συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία B-SUV την τελευταία δεκαετία, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία δεν είναι σύμπτωση — είναι επιλογή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PEUGEOT
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 |
PEUGEOT 2008
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top