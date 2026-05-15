Η συντήρηση είναι δεξιότητα που χτίζεται, όχι μια μόνιμη κατάσταση που «πετυχαίνεται» μια φορά

Νέα επιστημονικά δεδομένα που θα παρουσιαστούν στο European Congress on Obesity (ECO 2026) στην Κωνσταντινούπολη υποδηλώνουν ότι το περπάτημα περίπου 8.500 βημάτων την ημέρα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επαναπρόσληψης βάρους μετά από μια δίαιτα.

Τα ευρήματα πρόκειται να δημοσιευτούν και στο International Journal of Environmental Research and Public Health.

Πολλά προγράμματα απώλειας βάρους ενθαρρύνουν το καθημερινό περπάτημα. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα τα στοιχεία ήταν πιο περιορισμένα ως προς το αν τα περισσότερα ημερήσια βήματα βοηθούν πραγματικά στη διάρκεια της δίαιτας, αλλά κυρίως ως προς το αν βοηθούν στη διατήρηση των αποτελεσμάτων στο πέρασμα του χρόνου.

Στην πράξη, για πολλούς ανθρώπους η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι η αρχική απώλεια, αλλά το «να μείνει» το βάρος πιο σταθερό μετά. Εκτιμάται ότι περίπου το 80% των ατόμων με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία που αρχικά χάνουν κιλά, τείνουν να ξαναπάρουν μέρος ή και όλο το βάρος μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια.

Αν υπάρχει μια απλή συνήθεια που μπορεί να στηρίξει τη συντήρηση, η αξία της είναι μεγάλη—όχι μόνο σωματικά, αλλά και για την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση συνέχειας στην καθημερινότητα.

Δείτε όλα τα δεδομένα της νέας μελέτης για το περπάτημα, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου