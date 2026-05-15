Πώς να μην ξαναπάρετε κιλά ύστερα από τη δίαιτα

Τα ημερήσια βήματα που χρειάζεστε για συντήρηση και σταθεροποίηση βάρους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 12:43 FIAT 600: Νέα έκδοση με 20.990 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
15.05.26 , 12:35 Λουδίας: Βρέθηκε σορός, εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε
15.05.26 , 12:33 Skoda Epiq: Δείτε τα πρώτα σκίτσα
15.05.26 , 12:25 Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
15.05.26 , 12:19 1% Club - Κατερίνα Γερονικολού: «Θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι»
15.05.26 , 12:16 Εύκολη συνταγή για τάρτα πίτσα! - Finger food για τον τελικό της Eurovision
15.05.26 , 11:50 Good Job Nicky: Η δημόσια στήριξη στην Κύπρο και η «σιωπή» για τον Akyla
15.05.26 , 11:44 Viral στιγμή στο Lingo με τον Νίκο Μουτσινά – Η λέξη που τους δυσκόλεψε
15.05.26 , 11:41 Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας στη Ζάκυνθο
15.05.26 , 11:35 Περιστέρι: «Τα δύο κοριτσάκια, 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνα στο σχολείο»
15.05.26 , 11:26 Stars System: Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται από Άρη και Αφροδίτη
15.05.26 , 11:05 PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις
15.05.26 , 11:03 Eurovision: Ανατροπές στα στοιχήματα – Η Αυστραλία πέρασε την Ελλάδα
15.05.26 , 11:00 Πώς να μην ξαναπάρετε κιλά ύστερα από τη δίαιτα
15.05.26 , 10:41 Μία ημέρα στο γραφείο με τη Μάρα Ζαχαρέα - Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Η συντήρηση είναι δεξιότητα που χτίζεται, όχι μια μόνιμη κατάσταση που «πετυχαίνεται» μια φορά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα επιστημονικά δεδομένα που θα παρουσιαστούν στο European Congress on Obesity (ECO 2026) στην Κωνσταντινούπολη υποδηλώνουν ότι το περπάτημα περίπου 8.500 βημάτων την ημέρα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επαναπρόσληψης βάρους μετά από μια δίαιτα.

Τα ευρήματα πρόκειται να δημοσιευτούν και στο International Journal of Environmental Research and Public Health.

walking

Πολλά προγράμματα απώλειας βάρους ενθαρρύνουν το καθημερινό περπάτημα. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα τα στοιχεία ήταν πιο περιορισμένα ως προς το αν τα περισσότερα ημερήσια βήματα βοηθούν πραγματικά στη διάρκεια της δίαιτας, αλλά κυρίως ως προς το αν βοηθούν στη διατήρηση των αποτελεσμάτων στο πέρασμα του χρόνου.

H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Στην πράξη, για πολλούς ανθρώπους η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι η αρχική απώλεια, αλλά το «να μείνει» το βάρος πιο σταθερό μετά. Εκτιμάται ότι περίπου το 80% των ατόμων με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία που αρχικά χάνουν κιλά, τείνουν να ξαναπάρουν μέρος ή και όλο το βάρος μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια.

Αν υπάρχει μια απλή συνήθεια που μπορεί να στηρίξει τη συντήρηση, η αξία της είναι μεγάλη—όχι μόνο σωματικά, αλλά και για την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση συνέχειας στην καθημερινότητα.

Δείτε όλα τα δεδομένα της νέας μελέτης για το περπάτημα, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
 |
ΕΥΕΞΙΑ
 |
ΕΡΓΑΣΙΑ
 |
ΔΟΥΛΕΙΑ
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΒΗΜΑΤΑ
 |
ΒΑΡΟΣ
 |
ΠΕΡΙΤΤΟ ΒΑΡΟΣ
 |
ΔΙΑΙΤΑ
 |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top