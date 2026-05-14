Ήρεμες στιγμές για τον Ρουμάνο παίκτη, λίγο μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος

Τις καλύτερες στιγμές τους περνούν αυτήν την περίοδο, τόσο οι φίλαθλοι όσο και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, εξαιτίας της κατάκτησης του Πρωταθλήματος Ελλάδας, για 14η φορά στην ιστορία της ομάδας.

Και ενώ οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, με το τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό να έχει μετατραπεί σε φιέστα απονομής του τροπαίου, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της φετινής πορείας, περνούν στιγμές χαλάρωσης με τους δικούς τους ανθρώπους στην ανοιξιάτικη Αθήνα.

Ένας από αυτούς είναι ο Ρουμάνος μέσος Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στην Ένωση και έγινε αμέσως βασικός και αναντικατάστατος στην ενδεκάδα, παίζοντας σημαντικό ρόλο στον θρίαμβο της ΑΕΚ.

Ο Ραζβάν και η Κρίνα Μαρίν, μαζί με τις κόρες τους / Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζώτος

Ο φωτογραφικός φακός, «συνέλαβε» τον Μαρίν, μαζί με τη σύσυγο του Κρίνα και τις δύο τους κόρες, να κάνουν τη βόλτα τους, απολαμβάνοντας τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.

Ο Ραζβάν και η Κρίνα παντρεύτηκαν το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας αποκτήσει ήδη την πρώτη τους κόρη. Η Κρίνα είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα, αλλά για την φετινή χρονιά έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον σύζυγό της, στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Ελλάδα.

Πρόσφατα μάλιστα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ανέβασε ένα post με φωτογραφίες από το γήπεδο της ΑΕΚ

«Αξίζεις κάθε κομμάτι αγάπης και θαυμασμού γιατί το κέρδισες με την καρδιά, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση σου κάθε μέρα. Από την πρώτη μέρα εδώ για να γίνεις πρωταθλητής την περασμένη νύχτα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για εσένα».

Ήταν κάποια από τα λόγια θαυμασμού και αγάπης που αφιέρωσε στον σύζυγό της