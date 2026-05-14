Παραμένει τελικά η Εύα Αντωνοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open και τη νέα τηλεοπτική σεζόν; Η ίδια έδωσε την απάντηση on camera και έβαλε τέλος στις συζητήσεις γύρω από το τηλεοπτικό της μέλλον.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, σε συνέντευξή της, επιβεβαίωσε πως συνεχίζει κανονικά στο Open, παραμένοντας πιστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

«Κανονικά συνεχίζουμε και την επόμενη σεζόν εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας στο Open», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ δεν έκρυψε και τη χαρά της για τη συνεργασία της με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

«Τρίτη χρονιά στο Open, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και με μαέστρο πάντα τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τον ένα και μοναδικό», είπε με χαμόγελο στη Super Κατερίνα.

Η Εύα Αντωνοπούλου μίλησε ακόμη για το άγχος και την αγωνία που συνοδεύουν καθημερινά τη δουλειά της, παρά την πολυετή εμπειρία της στην τηλεόραση. «Κάθε μέρα έχω την ίδια αγωνία. Κάθε μέρα έχω την ίδια ζέση και την ίδια όρεξη για δουλειά», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, αποκάλυψε και ένα αστείο περιστατικό που συνέβη σε δελτίο ειδήσεων και της έχει μείνει αξέχαστο.

«Το τελευταίο που μπορώ να θυμηθώ είναι κάποια γαλλικά που έπεσαν στο στούντιο και εκεί που θες να σκάσεις στα γέλια γιατί αυτό θες να κάνεις, λες “τώρα κάνω πως δεν το κατάλαβα”. Σφίγγεις τα δόντια, κάνεις με επιτυχία τον Πορτογάλο και πας παρακάτω», είπε γελώντας.

Ωστόσο, δεν έκρυψε και τις στιγμές που τη δυσκολεύουν περισσότερο δημοσιογραφικά, παραδεχόμενη πως οι ειδήσεις που αφορούν παιδιά τη φορτίζουν έντονα συναισθηματικά.

«Πάντα ζορίζομαι όταν είναι θέματα που αφορούν παιδιά, σε παιδιά που είναι απροστάτευτα και τα κακοποιούν. Δυσκολεύομαι πολύ», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητά της, η δημοσιογράφος περιέγραψε μια απλή ρουτίνα, μακριά από υπερβολές.

«Σηκώνομαι το πρωί, κάνω το πρωινό μου, πάω τη γυμναστική μου και προσπαθώ να τα χωρέσω όλα», είπε, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως το μεγάλο της πάθος είναι το τρέξιμο.

«Μου αρέσει πάρα πολύ το τρέξιμο. Είναι εκτόνωση. Όταν το ξεκινούσα δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταφέρω να κάνω και 5 και 10 χιλιόμετρα», σημείωσε.

Η Εύα Αντωνοπούλου αναφέρθηκε επίσης στις φιλίες που έχει κρατήσει μέσα από τον τηλεοπτικό χώρο, αλλά και στον ανταγωνισμό που υπάρχει στα media.

«Έχω κάνει καλούς φίλους μέσα από τη δουλειά. Μετρημένους στα δάχτυλα, αλλά φίλους καρδιάς», είπε, ενώ για τον ανταγωνισμό σχολίασε: «Όποιος πει ότι η δουλειά μας δεν έχει ανταγωνισμό, θα είναι Πινόκιο με μια μύτη μέχρι απέναντι».

Μάλιστα, παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές πως παρακολουθεί στενά και τις τηλεθεάσεις. «Είμαι φυσικά των νούμερων. Όποιος πει ότι δεν κοιτάει τα νούμερα, ψέματα θα πει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, αποκάλυψε και το αγαπημένο της καλοκαιρινό καταφύγιο, που δεν είναι άλλο από την Κύθνος. «Είναι το ησυχαστήριό μου. Και κοντινό και με υπέροχες παραλίες», είπε.