Βαρύ πένθος για την Εύα Αντωνοπούλου

Δείτε δηλώσεις της Εύας Αντωνοπούλου στην κάμερα του Breakfast@Star

Στο πένθος έχει βυθιστεί τις τελευταίες ώρες η Εύα Αντωνοπούλου, καθώς έφυγε από τη ζωή συγγενικό της πρόσωπο.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Open θρηνεί την απώλεια της αγαπημένης της θείας. Η γνωστή δημοσιογράφος αποκάλυψε, συντετριμμένη, τη δυσάρεστη είδηση με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία της εκλιπούσας, την οποία συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα:

Η ανάρτηση της Εύας Αντωνοπούλου

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη και όμορφη θεία μου. Θα σε αγαπάμε πάντα και θα σε θυμόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, αποχαιρετώντας τη δημόσια.