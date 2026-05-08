Πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο προς την τελική δεκάδα, οι ανατροπές στο MasterChef 10 διαδέχονται η μία την άλλη.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 11/5, οι κριτές ανακοινώνουν «κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές», που θα φέρουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες.

«Αυτό δεν το περίμενα», παραδέχεται ο Τάσος. «Τρελό», σχολιάζει ο Γιώργος, ενώ ο Χάρης σημειώνει χαρακτηριστικά: «Θα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να βγει αυτό».

Βρισκόμαστε πλέον σε ένα κομβικό σημείο του διαγωνισμού και από εδώ και πέρα κάθε μαγειρική μονομαχία μοιάζει με πραγματικό ντέρμπι. Ιδιαίτερα εύθραυστες φαίνεται πως θα είναι οι ισορροπίες και στο νέο Mystery Box, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να τονίζει: «Ο συγκεκριμένος πόντος κρίνει και το αποτέλεσμα της δοκιμασίας».

Αγωνία και ανατροπές στο νέο επεισόδιο του MasterChef

Από το trailer προκύπτει ακόμη πως η διαδικασία της ψηφοφορίας δε θα πραγματοποιηθεί με τους μέχρι τώρα γνωστούς όρους.

«Ακολουθεί ψηφοφορία… καρφιά βγάζετε όλοι», υπογραμμίζει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Κόκκινοι και μπλε συνεχίζουν να συγκρούονται μαγειρικά, με φόντο τη Μητέρα των Μαχών, όπου αναμένεται να κορυφωθεί ο μεταξύ τους ανταγωνισμός!

