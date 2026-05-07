Προσωρινή συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ: Ποια είναι τα τρία στάδιά της

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του ανταποκριτή του STAR στις ΗΠΑ, Δημήτρη Σουλτογιάννη (7/5/2026)

Τις τελευταίες ώρες, κινεζικά και αραβικά μέσα προαναγγέλλουν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Σουλτογιάννη.

Οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών συγκλίνουν στο ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά όχι σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, αλλά σε ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα λειτουργήσει ως «γέφυρα» για να σταματήσει η ένταση και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το σχέδιο προβλέπει τρία στάδια: πρώτα, την επίσημη παύση των εχθροπραξιών, δεύτερον, την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και, στη συνέχεια, ένα διάστημα περίπου τριάντα ημερών για πιο ευρείες συνομιλίες.

Την ίδια ώρα Λίβανος και Ισραήλ θα ξανακαθίσουν στο τραπέζι την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.



