Προσωρινή συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ: Ποια είναι τα τρία στάδιά της

Τις τελευταίες ώρες, κινεζικά και αραβικά μέσα προαναγγέλλουν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Σουλτογιάννη.
Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στα Στενά του Ορμούζ
Οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών συγκλίνουν στο ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά όχι σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, αλλά σε ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα λειτουργήσει ως «γέφυρα» για να σταματήσει η ένταση και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το σχέδιο προβλέπει τρία στάδια: πρώτα, την επίσημη παύση των εχθροπραξιών, δεύτερον, την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και, στη συνέχεια, ένα διάστημα περίπου τριάντα ημερών για πιο ευρείες συνομιλίες.
Μέση Ανατολή ώρα 0: Eπικίνδυνη κλιμάκωση από τον Περσικό μέχρι τον Λίβανο
Την ίδια ώρα Λίβανος και Ισραήλ θα ξανακαθίσουν στο τραπέζι την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.
