Την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα Στενά του Ορμούζ περιέγραψε ο Σπύρος Λάμπρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως ανέφερε, στα λιμάνια του Ομάν, όπου πριν από μερικές μέρες υπήρχαν εκατοντάδες πλοία, τώρα δεν υπάρχει κανένα, εκτός από μερικά δεμένα σκάφη στο Ιράν.

Οι Ιρανοί ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το τελευταίο πλοίο που προσπάθησε να περάσει ήταν το γαλλικό San Antonio, που μετέφερε κοντέινερ. Είχε έγκριση από τους Αμερικανούς, αλλά όχι από τους Ιρανούς, οι οποίοι το χτύπησαν και το ακινητοποίησαν.

Το πλοίο έπλεε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, καθώς τα νερά του Ιράν είναι ρηχά και τα εμπορικά πλοία κολλούν. Ωστόσο, το Ιράν δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του σουλτανάτου και βομβαρδίζει όποιο πλοίο περάσει.

Οι πελάτες κρατούν δεμένα τα πλοία έξω από τα στενά.

Έτσι, υπάρχουν εγκλωβισμένα πλοία στη Σαουδική Αραβία και στο Ντουμπάι που δεν μπορούν να φύγουν, καθώς οι οικονομικοί κολοσσοί που έχουν παραγγείλει καύσιμα ή εμπορεύματα δεν τους επιτρέπουν να φύγουν. Αν αποχωρήσουν, δεν θα πληρωθούν. Μένουν εκεί μέχρι να λάβουν οδηγίες.

