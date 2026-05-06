Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στα Στενά του Ορμούζ

Πλέον κάνουν κουμάντο οι Ιρανοί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 22:36 Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες Φοιτητών - Τριτοκοσμικές Συνθήκες Στις Εστίες
06.05.26 , 22:24 Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό
06.05.26 , 22:18 Πολιτικό «μασάζ» στη ΝΔ ενόψει της συνεδρίασης της Κ.Ο. την Πέμπτη
06.05.26 , 22:08 Cyclon: Υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Fontana στο Ράλλυ Πορτoγαλίας
06.05.26 , 21:52 «Προαναγγελθείσα» η τραγωδία στο Ηράκλειο: Τι είχε συμβεί πριν το φονικό
06.05.26 , 21:45 Tριμερής Ελλάδας- Κύπρου - Ιορδανίας στη «σκιά» του πολέμου
06.05.26 , 21:25 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η συμβολή του AI
06.05.26 , 21:19 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Κλήση για κακούργημα σε βουλευτές από λάθος!
06.05.26 , 21:18 Μαλέσκου: Η εντυπωσιακή τούρτα για τα γενέθλια της κόρης της
06.05.26 , 21:09 Ηράκλειο: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο
06.05.26 , 20:31 Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στα Στενά του Ορμούζ
06.05.26 , 20:12 Mπόμπα: Απαθανάτισε τον Τανιμανίδη να παίζει με τις κόρες τους
06.05.26 , 19:57 Mazda CX-5: Ήρθε το ολοκαίνουργιο μοντέλο -Εκδόσεις και τιμές
06.05.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Ο τελικός γρίφος που έγινε… γλωσσοδέτης!
06.05.26 , 19:35 Πτώση των επιτοκίων στα δάνεια, αμετάβλητα στις καταθέσεις
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Τυχερή που την έχω νύφη μου. Σπάνιο πλάσμα!»
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
Κάτια Ζυγούλη: «Κάθε σεζόν φτιάχνω 2-3 στολές για κάθε εκδοχή μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στα Στενά του Ορμούζ, τα λιμάνια του Ομάν είναι άδεια, με ελάχιστα πλοία στο Ιράν.
  • Οι Ιρανοί ελέγχουν την περιοχή και επιτίθενται σε πλοία που δεν έχουν έγκριση.
  • Το γαλλικό πλοίο San Antonio ακινητοποιήθηκε από το Ιράν παρά την αμερικανική έγκριση.
  • Πλοία είναι εγκλωβισμένα στη Σαουδική Αραβία και το Ντουμπάι λόγω φόβων για επιθέσεις.
  • Οι πελάτες κρατούν τα πλοία δεμένα μέχρι να λάβουν οδηγίες για την αποχώρηση.

Την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα Στενά του Ορμούζ περιέγραψε ο  Σπύρος Λάμπρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.   

Στενά του Ορμούζ: Ελληνόκτητο πλοίο έγινε στόχος επίθεσης κοντά στο Ιράν

Όπως ανέφερε, στα λιμάνια του Ομάν, όπου πριν από μερικές μέρες υπήρχαν εκατοντάδες πλοία, τώρα δεν υπάρχει κανένα, εκτός από μερικά δεμένα σκάφη στο Ιράν.

Η κατάσταση τώρα στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση τώρα στα Στενά του Ορμούζ 

Οι Ιρανοί ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το τελευταίο πλοίο που προσπάθησε να περάσει ήταν το γαλλικό San Antonio, που μετέφερε κοντέινερ. Είχε έγκριση από τους Αμερικανούς, αλλά όχι από τους Ιρανούς, οι οποίοι το χτύπησαν και το ακινητοποίησαν.

Το Ιράν ελέγχει πλέον τα Στενά του Ορμούζ

Το πλοίο έπλεε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, καθώς τα νερά του Ιράν είναι ρηχά και τα εμπορικά πλοία κολλούν. Ωστόσο, το Ιράν δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του σουλτανάτου και βομβαρδίζει όποιο πλοίο περάσει.

Οι πελάτες κρατούν δεμένα τα πλοία έξω από τα στενά.

Έτσι, υπάρχουν εγκλωβισμένα πλοία στη Σαουδική Αραβία και στο Ντουμπάι που δεν μπορούν να φύγουν, καθώς οι οικονομικοί κολοσσοί που έχουν παραγγείλει καύσιμα ή εμπορεύματα δεν τους επιτρέπουν να φύγουν. Αν αποχωρήσουν, δεν θα πληρωθούν. Μένουν εκεί μέχρι να λάβουν οδηγίες.  

Τα πλοία που παραμένουν δεμένα έξω από τα Στενά του Ορμούζ

Τα πλοία που παραμένουν  δεμένα έξω από τα Στενά του Ορμούζ  


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΠΛΟΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top