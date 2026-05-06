Πτώση των επιτοκίων στα δάνεια, αμετάβλητα στις καταθέσεις

Στο 4,08% το περιθώριο μεταξύ καταθέσεων και δανείων

Πηγή: dnews.gr
Τράπεζα της Ελλάδος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,31% τον Μάρτιο του 2026.
  • Τα επιτόκια στα νέα δάνεια υποχώρησαν κατά 18 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,39%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων περιορίστηκε στις 4,08 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Τα στοιχεία προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια καταθέσεων τον Μάρτιο του 2026, ενώ πτωτική πορεία κατέγραψαν τα επιτόκια στα νέα δάνεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διατηρήθηκε στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε κατά 18 μονάδες βάσης, διαμορφούμενο στο 4,39%. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων περιορίστηκε στις 4,08 ποσοστιαίες μονάδες.

