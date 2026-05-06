Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια καταθέσεων τον Μάρτιο του 2026, ενώ πτωτική πορεία κατέγραψαν τα επιτόκια στα νέα δάνεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διατηρήθηκε στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε κατά 18 μονάδες βάσης, διαμορφούμενο στο 4,39%. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων περιορίστηκε στις 4,08 ποσοστιαίες μονάδες.

