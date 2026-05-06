Μία άκρως τρυφερή φωτογραφία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Χριστίνα Μπόμπα. Η influencer απαθανάτισε τον σύζυγό της Σάκη Τανιμανίδη να παίζει με τις δύο κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα. Ο παρουσιαστής “ξαναέγινε” παιδί παίζοντας τουβλάκια ενώ λίγο νωρίτερα οι τέσσερίς τους είχαν απολαύσει το πρωϊνό τους στο σαλόνι.

Το ζευγάρι που είναι μαζί 11 χρόνια, τον ελεύθερό του χρόνο τον περνάει με τα δίδυμα παιδιά του που είναι πέντε χρονών. Όλη μαζί η οικογένεια κάνει ταξίδια και οι δίδυμες κόρες του παρουσιαστή κάνουν μαζί με τη μαμά τους Χριστίνα Μπόμπα, ζωγραφική & Messy Play, γιόγκα, κολύμβηση και μαγειρική.

Και οι βόλτες όμως της Χριστίνας με τα κορίτσια της στο πάρκο είναι συχνές με τις δύο μικρούλες να κάνουν ποδήλατο.

Η influencer και παρουσιάστρια σε προηγούμενη συνέντευξη που είχε δώσει, είχε αποκαλύψει πως η γέννηση των παιδιών της περιόρισε τις κοινωνικές της εμφανίσεις όμως δεν την πειράζει καθώς πρώτη της προτεραιότητα είναι τα δύο της παιδιά.

«Αυτό που παρατήρησα μετά τη μητρότητα, είναι πως ο χρόνος παίρνει άλλη διάσταση. Παλιά έλεγα ότι δεν έχω χρόνο και λέω “πώς μπορεί να έλεγα ότι δεν χρόνο;”. Γιατί η μητρότητα είναι κάτι που δεν θες εσύ με τίποτα να το βγάλεις από προτεραιότητα. Είναι πηγαία η ανάγκη σου να συνδέεσαι με τα παιδιά σου, καθημερινά.

Αυτό που κατάλαβα είναι ότι σιγά σιγά άρχισα να εστιάζω πάντα στη μητρότητα που ήταν η Νο1 προτεραιότητα μου και τα άλλα να εναλλάσσονται βάσει προτεραιότητας. Και πολλές φορές θυσίασα πολύ έντονα και ακόμα είναι το πρώτο που μπορεί να κόψω, την κοινωνική μου ζωή. Δηλαδή, δεν θα βγω. Ούτε καν το σκέφτομαι, ούτε καν το θεωρώ θυσία, γιατί δεν το θέλω» ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στο νέο podcast του BeWell που είχε φιλοξενούμενή της τη Βασιλική Μιλλούση.



