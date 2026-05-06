GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου

Το σχεδιαστικό κέντρο στο Μιλάνο «ζωγράφισαν» τα AION UT και AION V

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 20:31 Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στα Στενά του Ορμούζ
06.05.26 , 20:12 Mπόμπα: Απαθανάτισε τον Τανιμανίδη να παίζει με τις κόρες τους
06.05.26 , 19:57 Mazda CX-5: Ήρθε το ολοκαίνουργιο μοντέλο -Εκδόσεις και τιμές
06.05.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Ο τελικός γρίφος που έγινε… γλωσσοδέτης!
06.05.26 , 19:35 Πτώση των επιτοκίων στα δάνεια, αμετάβλητα στις καταθέσεις
06.05.26 , 19:25 Παλαιό Φάληρο: Ανατράπηκε σχολικό λεωφορείο μετά από σύγκρουση με ΙΧ
06.05.26 , 19:21 Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Tέντ Τέρνερ
06.05.26 , 19:16 Aναγνωρίζετε την Ελληνίδα παρουσιάστρια της φωτογραφίας;
06.05.26 , 19:08 Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού
06.05.26 , 19:04 Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla
06.05.26 , 18:51 Θεοχαράκης Α.Ε: Προσφέρει υποτροφία στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
06.05.26 , 18:37 Η Μπελέ ενθουσιάζεται με την βαλίτσα του Πασχάλη
06.05.26 , 18:24 Cash or Trash: Ο Νίκος Χαρδαλιάς θέλει για πεθερά τη Ρογδάκη
06.05.26 , 18:10 GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου
06.05.26 , 18:01 «Ξηλώνει» η ΕΛ.ΑΣ. τη διμοιρία των ΜΑΤ για τη ζαρντινιέρα
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Μαρίνα Βερνίκου: Λαμπερές παρουσίες στα εγκαίνια του νέου της καταστήματος
Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GAC Milan Design Center αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου έρευνας και ανάπτυξης της GAC, το οποίο εκτείνεται διεθνώς και συνδέει διαφορετικά hubs τεχνογνωσίας.  Στο Μιλάνο, η προσέγγιση είναι ξεκάθαρη: η σχεδίαση λειτουργεί ως εργαλείο εμπειρίας, αφού οι ομάδες σχεδιασμού εργάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα χρήσης, συνθήκες ευρωπαϊκών πόλεων και διαφορετικές οδηγικές κουλτούρες. 
Η διαδικασία περιλαμβάνει εργονομία, ψηφιακή αλληλεπίδραση, αντίληψη χώρου και συνολική εμπειρία μέσα στο όχημα.

Αυτός ο τρόπος σκέψης εξηγεί γιατί τα μοντέλα AION εμφανίζουν μια καθαρή σχεδιαστική ταυτότητα, με έμφαση στις αναλογίες, στις επιφάνειες και στη λεπτομέρεια.

GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου
AION UT: το ηλεκτρικό πόλης με ευρωπαϊκή λογική

Το AION UT αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η hatchback σιλουέτα του αποτυπώνει την ανάγκη για ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί άνετα στην πόλη και ταυτόχρονα προσφέρει χώρους και δυνατότητες που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Στην πράξη, η σχεδίαση αυτή μεταφράζεται σε ουσία. Το μεγάλο μεταξόνιο επιτρέπει άνετη φιλοξενία επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων καλύπτει καθημερινές ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ενισχύει αυτή την προσέγγιση, με μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh και αυτονομία που φτάνει τα 430 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να αγγίξει έως και τα 620 χιλιόμετρα.

GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου

Η αποδοτικότητα του συστήματος αποτυπώνεται και στην κατανάλωση, η οποία διαμορφώνεται στις 16,4 kWh/100 km (WLTP), ενισχύοντας τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά, προσφέροντας ευελιξία σε αστικό και μη περιβάλλον.
Σε επίπεδο απόδοσης, το AION UT αποδίδει 204 ίππους, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση, στοιχεία που ενισχύουν την ευχρηστία του μέσα στην πόλη. 

Η συνολική εμπειρία οδήγησης χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και ευκολία, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που το όχημα έχει σχεδιαστεί εξαρχής για αστικό περιβάλλον.

GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου
AION V: με την ίδια φιλοσοφία σε διαφορετική κλίμακα

Η σχεδιαστική κατεύθυνση στο Μιλάνο αποτυπώνεται και στο AION V, ένα μοντέλο που κινείται σε διαφορετική κατηγορία αλλά βασίζεται στην ίδια λογική. Εδώ, η έμφαση μεταφέρεται στην ευρυχωρία, στην παρουσία στον δρόμο και στη δυνατότητα για μεγαλύτερες, εκτός πόλης, αποστάσεις.

  GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου

Το AION V ενσωματώνει την ίδια προσέγγιση σχεδίασης, με πιο έντονη έμφαση στις αναλογίες ενός C-SUV και στη διαχείριση όγκου. Η καμπίνα ακολουθεί τη φιλοσοφία της απλότητας, της ευχρηστίας και της ψηφιακής οργάνωσης, προσφέροντας ένα περιβάλλον που παραμένει καθαρό και λειτουργικό.Η συνολική του αρχιτεκτονική υποστηρίζεται από μια ισχυρή τεχνολογική βάση, με απόδοση 204 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 75,26 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να φτάσει έως και τα 708 χιλιόμετρα. Η κατανάλωση διαμορφώνεται στις 16,7 kWh/100 km (WLTP), ενισχύοντας τον αποδοτικό χαρακτήρα του μοντέλου σε κάθε είδους διαδρομή.

Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά, στοιχείο που ενισχύει τη χρηστικότητα σε ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 427 λίτρων καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μετακίνησης και μεταφοράς, υποστηρίζοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του οχήματος.

Τόσο για το AION V, όσο και το AION UT ισχύει η 8ετής εγγύηση οχήματος και μπαταρίας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας για τον οδηγό.

Στη χώρα μας, η  GAC αντιπροσωπεύεται από την Inchcape Hellas, έναν όμιλο με μακρόχρονη παρουσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ισχυρών brands αυτοκινήτου. Με μια πορεία που συνδέεται διαχρονικά με την επιτυχημένη παρουσία μαρκών, όπως η Toyota και η Lexus, η Inchcape Hellas, διαμορφώνει τις συνθήκες για μια ομαλή και αξιόπιστη εισαγωγή και διανομή της AION στην Ελλάδα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GAC
 |
AION UT
 |
AIOΝ V
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top