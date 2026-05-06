  GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου

Το GAC Milan Design Center αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου έρευνας και ανάπτυξης της GAC, το οποίο εκτείνεται διεθνώς και συνδέει διαφορετικά hubs τεχνογνωσίας. Στο Μιλάνο, η προσέγγιση είναι ξεκάθαρη: η σχεδίαση λειτουργεί ως εργαλείο εμπειρίας, αφού οι ομάδες σχεδιασμού εργάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα χρήσης, συνθήκες ευρωπαϊκών πόλεων και διαφορετικές οδηγικές κουλτούρες.

Η διαδικασία περιλαμβάνει εργονομία, ψηφιακή αλληλεπίδραση, αντίληψη χώρου και συνολική εμπειρία μέσα στο όχημα.

Αυτός ο τρόπος σκέψης εξηγεί γιατί τα μοντέλα AION εμφανίζουν μια καθαρή σχεδιαστική ταυτότητα, με έμφαση στις αναλογίες, στις επιφάνειες και στη λεπτομέρεια.



AION UT: το ηλεκτρικό πόλης με ευρωπαϊκή λογική

Το AION UT αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η hatchback σιλουέτα του αποτυπώνει την ανάγκη για ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί άνετα στην πόλη και ταυτόχρονα προσφέρει χώρους και δυνατότητες που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Στην πράξη, η σχεδίαση αυτή μεταφράζεται σε ουσία. Το μεγάλο μεταξόνιο επιτρέπει άνετη φιλοξενία επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων καλύπτει καθημερινές ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ενισχύει αυτή την προσέγγιση, με μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh και αυτονομία που φτάνει τα 430 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να αγγίξει έως και τα 620 χιλιόμετρα.

Η αποδοτικότητα του συστήματος αποτυπώνεται και στην κατανάλωση, η οποία διαμορφώνεται στις 16,4 kWh/100 km (WLTP), ενισχύοντας τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά, προσφέροντας ευελιξία σε αστικό και μη περιβάλλον.

Σε επίπεδο απόδοσης, το AION UT αποδίδει 204 ίππους, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση, στοιχεία που ενισχύουν την ευχρηστία του μέσα στην πόλη.

Η συνολική εμπειρία οδήγησης χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και ευκολία, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που το όχημα έχει σχεδιαστεί εξαρχής για αστικό περιβάλλον.



AION V: με την ίδια φιλοσοφία σε διαφορετική κλίμακα

Η σχεδιαστική κατεύθυνση στο Μιλάνο αποτυπώνεται και στο AION V, ένα μοντέλο που κινείται σε διαφορετική κατηγορία αλλά βασίζεται στην ίδια λογική. Εδώ, η έμφαση μεταφέρεται στην ευρυχωρία, στην παρουσία στον δρόμο και στη δυνατότητα για μεγαλύτερες, εκτός πόλης, αποστάσεις.

Το AION V ενσωματώνει την ίδια προσέγγιση σχεδίασης, με πιο έντονη έμφαση στις αναλογίες ενός C-SUV και στη διαχείριση όγκου. Η καμπίνα ακολουθεί τη φιλοσοφία της απλότητας, της ευχρηστίας και της ψηφιακής οργάνωσης, προσφέροντας ένα περιβάλλον που παραμένει καθαρό και λειτουργικό.Η συνολική του αρχιτεκτονική υποστηρίζεται από μια ισχυρή τεχνολογική βάση, με απόδοση 204 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 75,26 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να φτάσει έως και τα 708 χιλιόμετρα. Η κατανάλωση διαμορφώνεται στις 16,7 kWh/100 km (WLTP), ενισχύοντας τον αποδοτικό χαρακτήρα του μοντέλου σε κάθε είδους διαδρομή.

Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά, στοιχείο που ενισχύει τη χρηστικότητα σε ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 427 λίτρων καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μετακίνησης και μεταφοράς, υποστηρίζοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του οχήματος.

Τόσο για το AION V, όσο και το AION UT ισχύει η 8ετής εγγύηση οχήματος και μπαταρίας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας για τον οδηγό.

Στη χώρα μας, η GAC αντιπροσωπεύεται από την Inchcape Hellas, έναν όμιλο με μακρόχρονη παρουσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ισχυρών brands αυτοκινήτου. Με μια πορεία που συνδέεται διαχρονικά με την επιτυχημένη παρουσία μαρκών, όπως η Toyota και η Lexus, η Inchcape Hellas, διαμορφώνει τις συνθήκες για μια ομαλή και αξιόπιστη εισαγωγή και διανομή της AION στην Ελλάδα.