Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κόκκινη μπριγάδα έχει δύο νίκες και στοχεύει σε τρίτη για πλήρη ασφάλεια.
  • Η Μπλε μπριγάδα είναι σε κίνδυνο, με τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση.
  • Η Ομαδική Δοκιμασία περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο menu με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ο νικητής του MasterChef θα κερδίσει 100.000€ συνολικά, με 70.000€ χρηματικό έπαθλο και 30.000€ σε εξοπλισμό.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προβάλλεται στο Star, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Απόψε, Τετάρτη 6 Μαΐου, η θεματική εβδομάδα «έξω από το κουτί» συνεχίζεται με την απαιτητική Ομαδική Δοκιμασία.

MasterChef: «Δεν μπορώ, σεφ, να πω τι θα έψαχνα»

Μέχρι στιγμής, η Κόκκινη μπριγάδα έχει σημειώσει δύο νίκες στις δοκιμασίες του Mystery Box και του Τεστ Δημιουργικότητας, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή. Μία ακόμη νίκη θα της εξασφαλίσει την πλήρη ασφάλεια για την εβδομάδα.

Ωστόσο, για τη Μπλε μπριγάδα η νίκη είναι μονόδρομος, αφού ήδη ο Σαμ Μπεκίρη, η Wasan Alhashimi, ο Βασίλης Αλεξόπουλος και ο Πέτρος Ελευθεριάδης, φορούν τη μαύρη ποδιά και είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Σε περίπτωση ήττας των Μπλε, ο Χάρης Τζαν θα τεθεί αυτόματα υποψήφιος προς αποχώρηση, καθώς ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, ως αρχηγός, προστατεύεται από ασυλία.

Στην αποψινή Ομαδική Δοκιμασία οι δύο μπριγάδες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να δημιουργήσουν δύο menu σε δύο εκδοχές: πρώτη εκδοχή fine dining και δεύτερη εκδοχή comfort, με τα παρακάτω βασικά υλικά:

  • Ορεκτικό με βασικό υλικό φασολάκια.
  • Σούπα με βασικό υλικό μοσχάρι.
  • Κυρίως με ψάρι με βασικό υλικό καλκάνι.
  • Κυρίως με κρέας με βασικό υλικό κουνέλι.
  • Γλυκό με βασικό υλικό φρούτα του δάσους

Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 2 ώρες και 30 λεπτά. Παρά τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να επιστρατεύσουν τη δική τους μαγειρική αντίληψη, έμπνευση, δημιουργικότητα και τεχνική στα δύο menu, με μοναδικό στόχο την απόλυτη επικράτηση.

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να κατακτήσει την πολύτιμη νίκη;

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

