Η κίνηση αστυνομικού διμοιρίας των ΜΑΤ να σπρώξει μια νεαρή κοπέλα, η οποία έπεσε πάνω σε μια ζαρντινιέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ήταν η αφορμή για να τεθεί, αρχικά, σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής της διμοιρίας.
Επεισόδια Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος για όλη τη διμοιρία των ΜΑΤ
Παράλληλα, διατάχθηκε έρευνα ώστε να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος αστυνομικός καθώς φορούσε αντιασφυξιογόνο μάσκα και τα χαρακτηριστικά του δεν φαίνονταν. Όμως κανείς από τη διμοιρία δεν ήξερε ποιος ήταν, όπως δήλωσαν τουλάχιστον κατά την έρευνα που διεξήχθη.
Για το περιστατικό είναι ελεγχόμενοι όλοι οι αστυνομικοί της διμοιρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η ηγεσία της Αστυνομίας, καθώς κάνεις δεν ξέρει ή δε θέλει να πει, προχωρά στην απομάκρυνση όλων τους από τα ΜΑΤ.