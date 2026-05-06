«Ξηλώνει» η ΕΛ.ΑΣ. τη διμοιρία των ΜΑΤ για τη ζαρντινιέρα

Για την κίνηση αστυνομικού να σπρώξει μια κοπέλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 20:31 Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στα Στενά του Ορμούζ
06.05.26 , 20:12 Mπόμπα: Απαθανάτισε τον Τανιμανίδη να παίζει με τις κόρες τους
06.05.26 , 19:57 Mazda CX-5: Ήρθε το ολοκαίνουργιο μοντέλο -Εκδόσεις και τιμές
06.05.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Ο τελικός γρίφος που έγινε… γλωσσοδέτης!
06.05.26 , 19:35 Πτώση των επιτοκίων στα δάνεια, αμετάβλητα στις καταθέσεις
06.05.26 , 19:25 Παλαιό Φάληρο: Ανατράπηκε σχολικό λεωφορείο μετά από σύγκρουση με ΙΧ
06.05.26 , 19:21 Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Tέντ Τέρνερ
06.05.26 , 19:16 Aναγνωρίζετε την Ελληνίδα παρουσιάστρια της φωτογραφίας;
06.05.26 , 19:08 Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού
06.05.26 , 19:04 Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla
06.05.26 , 18:51 Θεοχαράκης Α.Ε: Προσφέρει υποτροφία στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
06.05.26 , 18:37 Η Μπελέ ενθουσιάζεται με την βαλίτσα του Πασχάλη
06.05.26 , 18:24 Cash or Trash: Ο Νίκος Χαρδαλιάς θέλει για πεθερά τη Ρογδάκη
06.05.26 , 18:10 GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου
06.05.26 , 18:01 «Ξηλώνει» η ΕΛ.ΑΣ. τη διμοιρία των ΜΑΤ για τη ζαρντινιέρα
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Μαρίνα Βερνίκου: Λαμπερές παρουσίες στα εγκαίνια του νέου της καταστήματος
Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΛ.ΑΣ. θέτει σε διαθεσιμότητα τον επικεφαλής της διμοιρίας των ΜΑΤ λόγω περιστατικού με νεαρή κοπέλα.
  • Η κοπέλα έπεσε πάνω σε ζαρντινιέρα και σπρώχτηκε από αστυνομικό που φορούσε αντιασφυξιογόνο μάσκα.
  • Διατάχθηκε έρευνα για τον εντοπισμό του αστυνομικού, αλλά κανείς από τη διμοιρία δεν γνωρίζει την ταυτότητά του.
  • Όλοι οι αστυνομικοί της διμοιρίας είναι υπό έλεγχο και σχεδιάζεται η απομάκρυνσή τους από τα ΜΑΤ.

Η κίνηση αστυνομικού διμοιρίας των ΜΑΤ να σπρώξει μια νεαρή κοπέλα, η οποία έπεσε πάνω σε μια ζαρντινιέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ήταν η αφορμή για να τεθεί, αρχικά, σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής της διμοιρίας. 

Τα επεισόδια με τη διμοιρία της ζαρντινιέρας

Τα επεισόδια με τη διμοιρία της ζαρντινιέρας

Τα επεισόδια με τη «διμοιρία της ζαρντινιέρας» 

Επεισόδια Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος για όλη τη διμοιρία των ΜΑΤ

Παράλληλα, διατάχθηκε έρευνα ώστε να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος αστυνομικός καθώς φορούσε αντιασφυξιογόνο μάσκα και τα χαρακτηριστικά του δεν φαίνονταν. Όμως κανείς από τη διμοιρία δεν ήξερε ποιος ήταν, όπως δήλωσαν τουλάχιστον κατά την έρευνα που διεξήχθη.  

Επεισόδια Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος για όλη τη διμοιρία των ΜΑΤ

Για το περιστατικό είναι ελεγχόμενοι όλοι οι αστυνομικοί της διμοιρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η ηγεσία της Αστυνομίας, καθώς κάνεις δεν ξέρει ή δε θέλει να πει, προχωρά στην απομάκρυνση όλων τους από τα ΜΑΤ.   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΜΑΤ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 |
ΕΠΕΣΟΔΙΑ
 |
ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top