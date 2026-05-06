Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Τυχερή που την έχω νύφη μου. Σπάνιο πλάσμα!»

H τούρτα έκπληξη για τα γενέθλιά της στο πλατό της εκπομπής Buongiorno

Πρώτη Δημοσίευση: 06.05.26, 16:25
Nτόρα Μπακογιάννη: Όσα είπε για τη νύφη της, Σία Κοσιώνη/ βίντεο Buongiorno
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντόρα Μπακογιάννη γιορτάζει τα γενέθλιά της με έκπληξη τούρτα από τη Φαίη Σκορδά.
  • Η βουλευτής της ΝΔ εκφράζει την περηφάνια της για τη νύφη της, Σία Κοσιώνη, χαρακτηρίζοντάς την χαρισματική και επαγγελματία.
  • Η Σία Κοσιώνη είναι self-made woman και αντιμετώπισε δύσκολες καταστάσεις με αξιοπρέπεια.
  • Η Μπακογιάννη τονίζει τη σημασία της επαγγελματικής ακεραιότητας και του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία.
  • Συμβουλεύει τις νέες γυναίκες να πιστεύουν στον εαυτό τους και να επιδιώκουν την επιτυχία σε όλους τους τομείς.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη και μια τούρτα έκπληξη της επιφύλασσε η Φαίη Σκορδά μαζί με τους συνεργάτες της, μετά τη συνέντευξη της βουλευτή της ΝΔ στην εκπομπή Buongiorno.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ! Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ για την έκπληξη αυτή», είπε ενθουσιασμένη εκείνη. Την τούρτα που είχε σχήμα από μεγάλο σοκολατάκι συνόδευσε κι ένα κουτί με σοκολατάκια, με αφορμή την ατάκα της που έχει αφήσει ιστορία.

«Με δούλευε μέχρι και ο 5χρονος γιος της Σίας, τώρα είναι 8χρονος, ο Δήμος ερχόταν και έλεγε “Γιαγιά, σου 'φερα σσσοκολατάκια!”. Του λέω “Βρε τρολ, φύγε από μπροστά μου με τρολάρεις, τη γιαγιά σου και δε ντρέπεσαι!», αποκάλυψε. 

Η βουλευτής της ΝΔ είπε πως το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκε για τα γενέθλιά της ήταν από τον γιο της, Κώστα. «Τα δύο μου παιδιά είναι ο κόσμος μου όλος», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τη νύφη της, Σία Κοσιώνη.

«Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Σία Κοσιώνη είναι ένας άνθρωπος χαρισματικός, φωτεινός. Είναι ίσως από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχει μια ψυχή μάλαμα. Είναι πολύ καλή επαγγελματίας. Πάρα πολύ καλή επαγγελματίας. Είναι self-made woman. Έγινε η Σία Κοσιώνη. Δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, δεν της χαρίστηκε ποτέ κανένας στη ζωή της. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό το παιδί. Πάρα πολύ περήφανη», εξομολογήθηκε. 

«Το θέμα υγείας ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και αυτό το αντιμετώπισε με μια απίστευτη αξιοπρέπεια και αισιοδοξία. Είναι σπάνιο πλάσμα η Σία. Ξέρεις, είμαι βεβαίως κι εγώ τρομερά τυχερή να την έχω νύφη», συμπλήρωσε. 

«Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα επαγγελματικά και νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα ε να της πουν επαγγελματικά το παραμικρό, ή ακόμα και το βράδυ που ο Κώστας έχασε τις εκλογές, η Σία έκανε το πάνελ της ε με τον ίδιο τρόπο, σαν να μην ήταν άντρας της, ας πούμε. Αυτό όμως είναι η μεγάλη διαφορά του σοβαρού επαγγελματία. Ο σοβαρός επαγγελματίας σε κάθε δουλειά κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο, όπως μπορεί, και από εκεί και πέρα, ανοίγει το άλλο κουτί που είναι το δικό σου το προσωπικό. Και αυτό εμείς οι γυναίκες το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως είναι πιο δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι πάντα πιο δύσκολος. Και το λέω και στα νέα κορίτσια, τους λέω μπορείτε. Καταρχήν μπορείτε. Πιστέψτε στον εαυτό σας γιατί μπορείτε. Και υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά νέων γυναικών οι οποίες έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό που λέμε τα πάντα και τον άντρα και τα παιδιά και το επάγγελμα και να τα κάνουν επιτυχημένα. Διότι γίνεται», κατέληξε.

