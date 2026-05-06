Μια απίστευτη τραγωδία που σημειώθηκε χθες το βράδυ βύθισε την Αίγινα στο πένθος. Ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους πέθανε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν γύρω στις 20:00 το βράδυ, την ώρα που το κοριτσάκι έτρωγε τσουρέκι. Ξαφνικά άρχισε να μην αναπνέει καλά, καθώς ένα κομμάτι έφραξε τον αεραγωγό του.

Οι γονείς αμέσως μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν μάχη για να το σώσουν, ενώ κλήθηκε και ιδιώτης γιατρός.

Η κατάσταση όμως του παιδιού επιδεινωνόταν και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Πολύ γρήγορα στήθηκε επιχείρηση διακομιδής και το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού στον Πειραιά.

Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Τζάνειο, όμως ήταν πολύ αργά, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας διενεργεί προανάκριση.