Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά δεν τα κατάφερε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 15:47 Σπυροπούλου: Θυμάται την εγκυμοσύνη της – Η νοσταλγική φωτογραφία
06.05.26 , 15:34 «ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ»: Μπες στο Star και πάτησε το κίτρινο κουμπί!
06.05.26 , 15:31 Υπόθεση Μυρτώς: Τι Είπε Ο Πατέρας Της Μετά Την Κατάθεσή Του
06.05.26 , 15:27 Θάνατος Παναγιωτάκη: Γιατί Πήγε Στην Ανακρίτρια Η Πόπη
06.05.26 , 15:17 Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Μυρτώς: «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή»
06.05.26 , 15:16 Βάσια Παναγοπούλου: Τίτλοι τέλους για τη Γη της Ελιάς με... το καροτσάκι!
06.05.26 , 14:51 Kρήτη: «Πριν 2 μήνες καταδίωξε ξανά τον Νικήτα. Φώναζε για βοήθεια»
06.05.26 , 14:43 Αθηνά Οικονομάκου: Η ασπρόμαυρη αγκαλιά με τη Σιέννα. «Έλιωσε» το Instagram
06.05.26 , 14:43 Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι
06.05.26 , 14:22 Μάνος Πίντζης: Το νέο του vidcast, η τηλεόραση κι ο γιος του
06.05.26 , 14:09 Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε
06.05.26 , 14:02 Σχέδιο Προμηθεύς - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Καλλιρόης
06.05.26 , 13:58 BMW Group: Κατασκευάζει το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα
06.05.26 , 13:25 Μπήλιου: Από σήμερα ο Πλούτωνας σε ανάδρομη πορεία- Ποια ζώδια επηρεάζονται
06.05.26 , 13:14 Mikay: Η Eurovision, η ζωή στην Κίνα και οι γλώσσες που μιλάει άπταιστα
Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Νίκος Συρίγος: «Έχουν γίνει, πια, ανέκδοτο οι συγγνώμες του Γιώργου Λιάγκα»
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε
Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα
MasterChef: Τρομερός Φίλιπ έδωσε ξανά τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στην Αίγινα: κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι.
  • Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 20:00, όταν το παιδί άρχισε να έχει αναπνευστικά προβλήματα.
  • Οι γονείς μετέφεραν το κοριτσάκι στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να το σώσουν.
  • Η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά ήταν αργά.
  • Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του θανάτου του παιδιού.

Μια απίστευτη τραγωδία που σημειώθηκε χθες το βράδυ βύθισε την Αίγινα στο πένθος. Ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους πέθανε στο σπίτι του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν γύρω στις 20:00 το βράδυ, την ώρα που το κοριτσάκι έτρωγε τσουρέκι. Ξαφνικά άρχισε να μην αναπνέει καλά, καθώς ένα κομμάτι έφραξε τον αεραγωγό του. 

Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών- Υπόνοια ότι ήπιε ποντικοφάρμακο

Οι γονείς αμέσως μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν μάχη για να το σώσουν, ενώ κλήθηκε και ιδιώτης γιατρός. 

Η κατάσταση όμως του παιδιού επιδεινωνόταν και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Πολύ γρήγορα στήθηκε επιχείρηση διακομιδής και το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού στον Πειραιά. 

Σε σταθερή κατάσταση το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα

Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Τζάνειο, όμως ήταν πολύ αργά, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. 

Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας διενεργεί προανάκριση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΙΝΑ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΠΑΙΔΙ
 |
ΝΗΠΙΟ
 |
ΤΣΟΥΡΕΚΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top