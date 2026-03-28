Σε σταθερή κατάσταση το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα

Φως στα αίτια της υπόθεσης με το 10 μηνών βρέφος, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με σημάδια κακοποίησης, θα ρίξει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Πάτρα: Σημάδια κακοποίησης σε βρέφος με εγκαύματα, κατάγματα & δαγκωματιές
Το μόλις 10 μηνών βρεφάκι, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Πάτρα, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερή, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star και της Βαλεντίνας Καραγεωργίου.
Νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο και λαμβάνει ενδοφλέβια αντιβίωση, την οποία θα συνεχίσει να παίρνει για αρκετές ημέρες ακόμη, καθώς το κοριτσάκι πάσχει από οστεομυελίτιδα - μια σοβαρή λοίμωξη των οστών, που αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία.
Η μητέρα βρίσκεται στο νοσοκομείο, δίπλα στο παιδί, ενώ χθες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και βρισκόμαστε εν αναμονή του πορίσματος, καθώς αυτό είναι που θα δείξει αν τα σημάδια καψίματος, οι δαγκωματιές και τα κατάγματα στο κορμάκι του παιδιού οφείλονται σε παραμέληση ή κακοποίηση.
Πρόκειται για μια δύσκολη και ενδελεχή διαδικασία. Το πόρισμα θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και εκείνος, με τη σειρά του, θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση της μητέρας του βρέφους.