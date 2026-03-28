Σε σταθερή κατάσταση το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα

Φως στα αίτια της υπόθεσης θα ρίξει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.03.26 , 23:56 Σε σταθερή κατάσταση το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα
28.03.26 , 21:57 Μαρινέλλα: «Σε ευχαριστώ για όλα μάνα» - Ο αποχαιρετισμός των καλλιτεχνών
28.03.26 , 21:18 Μητσοτάκης: Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια
28.03.26 , 19:52 Μαρινέλλα: Οι θυελλώδεις έρωτες και η σχέση με την κόρη της
28.03.26 , 19:05 Πέθανε η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρινέλλα
28.03.26 , 18:21 Έφθασαν στη Μέση Ανατολή 3.500 Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες
28.03.26 , 17:55 Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος
28.03.26 , 17:15 Ιωάννα Τούνη για revenge porn: «Γιατί δε λέμε τα ονόματά τους;»
28.03.26 , 16:54 Διπλό δυστύχημα στην Εγνατία: Πήγε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε
28.03.26 , 16:22 Αναστασία Τσιλιμπίου: «Δίνω την εντύπωση της κακιάς και της ξινής»
28.03.26 , 16:03 Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: To μεγάλο «στοίχημα» για την επανεκκίνηση του κόμματος
28.03.26 , 16:00 Κατρίνα Τσάνταλη: Οι τρυφερές φωτογραφίες που μοιράστηκε με τον γιο της
28.03.26 , 15:45 Απάτη με το Fuel Pass - Προσοχή σε αυτό το μήνυμα
28.03.26 , 15:25 Κρήτη: Ο αέρας αναποδογύρισε φορτηγάκι σε πάγκο λαϊκής!
28.03.26 , 14:52 Χρηστίδου: «Δεν μπορώ ακόμα να ακούσω τα φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου»
Παπαγεωργίου: «Θέλω να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, ο Γιάννης στο δικό του»
Η Ώρα της Γης: Γιατί σβήνουμε τα φώτα σήμερα για μία ώρα
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Μπάρκα: Η συγκατοίκηση με τον σύντροφό της & το νέο σπίτι στην Καλαμάτα
Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου για τα ζώδια
Αλεξάνδρα Νίκα: Το cozy luxury look της με τσάντα YSL & μπαλαρίνες Chanel
Μαρινέλλα: Οι θυελλώδεις έρωτες και η σχέση με την κόρη της
Πέθανε η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρινέλλα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαλεντίνα Καραγεωργίου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 10 μηνών βρέφος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Πάτρα.
  • Το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα και λαμβάνει ενδοφλέβια αντιβίωση.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε και αναμένονται τα αποτελέσματα για τα σημάδια κακοποίησης.
  • Τα ευρήματα θα κρίνουν αν η μητέρα θα αντιμετωπίσει ποινικές ευθύνες.
  • Η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο δίπλα στο παιδί.

Φως στα αίτια της υπόθεσης με το 10 μηνών βρέφος, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με σημάδια κακοποίησης, θα ρίξει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πάτρα: Σημάδια κακοποίησης σε βρέφος με εγκαύματα, κατάγματα & δαγκωματιές

Το μόλις 10 μηνών βρεφάκι, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Πάτρα, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερή, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star και της Βαλεντίνας Καραγεωργίου.

Νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο και λαμβάνει ενδοφλέβια αντιβίωση, την οποία θα συνεχίσει να παίρνει για αρκετές ημέρες ακόμη, καθώς το κοριτσάκι πάσχει από οστεομυελίτιδα - μια σοβαρή λοίμωξη των οστών, που αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία.

Η μητέρα βρίσκεται στο νοσοκομείο, δίπλα στο παιδί, ενώ χθες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και βρισκόμαστε εν αναμονή του πορίσματος, καθώς αυτό είναι που θα δείξει αν τα σημάδια καψίματος, οι δαγκωματιές και τα κατάγματα στο κορμάκι του παιδιού οφείλονται σε παραμέληση ή κακοποίηση.

Πρόκειται για μια δύσκολη και ενδελεχή διαδικασία. Το πόρισμα θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και εκείνος, με τη σειρά του, θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση της μητέρας του βρέφους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΕΓΚΑΥΜΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top