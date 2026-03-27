Πάτρα: Βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα στο νοσοκομείο

Ερευνάται πιθανή κακοποίηση - Έχει σημάδια από δαγκωματιές

Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα βρέφος 10 μηνών από την Ηλεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με εγκαύματα και κατάγματα, προκαλώντας συναγερμό για πιθανή κακοποίηση.
  • Οι γιατροί διαπίστωσαν οστεομυελίτιδα και σημάδια κακοποίησης, όπως δαγκωματιές και καψίματα.
  • Η μητέρα είχε απομακρύνει το μωρό από το νοσοκομείο του Πύργου πριν ολοκληρωθεί η εξέταση.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα για παραμέληση ανηλίκου και διαπίστωσε ότι είναι έγκυος.
  • Η έρευνα για την κακοποίηση του μωρού είναι σε εξέλιξη.

Με κατάγματα και εγκαύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, ένα μωρό δέκα μηνών από την Ηλεία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν αμέσως έρευνες για να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο της κακοποίησης

 

 

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Πύργου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Όπως είπε στο Action24 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, οι γιατροί εξέτασαν το μωρό και διέγνωσαν οστεομυελίτιδα. Κατά την εξέταση διαπίστωσαν παλιά και νέα κατάγματα στα άκρα του, που σε συνδυασμό με τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης του μωρού, προκάλεσαν την οστεομυελίτιδα. Επίσης οι γιατροί εντόπισαν σημάδια από δαγκωματιές και από καψίματα.

Μωρό 10 μηνών νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας με εγκαύματα και κατάγματα στα άκρα

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, στις 13 Μαρτίου η μητέρα πήγε πρώτη φορά το μωρό στο νοσοκομείο του Πύργου, όμως πριν προλάβουν οι γιατροί να το εξετάσουν εξονυχιστικά, επειδή πιθανόν φοβήθηκε, πήρε το κοριτσάκι και έφυγε από το νοσοκομείο, χωρίς να εξεταστεί. Παρ' όλ' αυτά οι γιατροί επειδή πρόλαβαν και είδαν ότι το μωρό ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. 

Έχει συλληφθεί η μητέρα του βρέφους για παραμέληση ανηλικού και ερευνάται το ενδεχόμενο κακοποίησης

Έχει συλληφθεί η μητέρα του βρέφους για παραμέληση ανηλικού και ερευνάται το ενδεχόμενο κακοποίησης - Eurokinissi

Αστυνομικοί του Πύργου άρχισαν να αναζητούν τη μητέρα και το βρέφος, τους εντόπισαν τελικά στις 16 Μαρτίου και μετέφεραν και πάλι το μωρό στο νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύτηκε, του χορηγήθηκε αντιβίωση, όμως κρίθηκε ότι πρέπει να έχει πιο εξειδικευμένη φροντίδα και γι' αυτό μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο. 

Τα τραύματα που έχει στο κορμάκι του το μωρό παραπέμπουν σε κακοποίηση και η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσει τι έχει συμβεί. Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου, ενώ μετά από εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είναι και πάλι έγκυος, κάτι που δε γνώριζε. 

