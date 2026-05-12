Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star: Οι ώρες που χρειάζονται προσοχή

Τις ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις έκανε η Άση Μπήλιου μέσα από το Breakfast@Star, δίνοντας έμφαση στη σημερινή πορεία της Σελήνης και στο πώς επηρεάζει τη διάθεση, την καθημερινότητα αλλά και τις αποφάσεις μας.

Η γνωστή αστρολόγος εξήγησε πως η Σελήνη κινείται σήμερα στους Ιχθείς, ένα ζώδιο που συνδέεται έντονα με το συναίσθημα, τη διαίσθηση αλλά και την καλλιτεχνική έκφραση.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου: «Η Σελήνη σήμερα το πρωί είναι στους Ιχθείς. Είναι σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο, καλλιτεχνικό και συναισθηματικό ζώδιο».

Σύμφωνα με την ίδια, η ενέργεια της ημέρας ευνοεί περισσότερο τη χαλάρωση, την εσωτερική ηρεμία και τη συναισθηματική επαφή, παρά τις πιεστικές αποφάσεις ή τα απαιτητικά ξεκινήματα.

Η «κενή πορεία» της Σελήνης και τι πρέπει να προσέξουμε

Η αστρολόγος στάθηκε ιδιαίτερα και στη λεγόμενη «κενή πορεία» της Σελήνης, εξηγώντας ότι από το μεσημέρι και μετά η ενέργεια αλλάζει σημαντικά.

«Από τις 13.04 η Σελήνη θα σχηματίσει την τελευταία της όψη και θα βγει σε φάση κενής πορείας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης η Σελήνη δεν θα πραγματοποιεί σημαντικές όψεις με άλλους πλανήτες, κάτι που θεωρείται περίοδος όπου καλό είναι να αποφεύγονται οι μεγάλες αποφάσεις και τα νέα ξεκινήματα.

Με το γνώριμο ύφος της, η Άση Μπήλιου συμβούλευσε το κοινό να αξιοποιήσει τη μέρα με πιο ήπιους ρυθμούς.

«Όταν έχουμε Σελήνη κενής πορείας, τι έχουμε πει; Χαλαρά παιδιά τα πράγματα. Δεν παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, δεν κάνουμε καινούργια ξεκινήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προέτρεψε τους τηλεθεατές να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους και να απομακρυνθούν από πίεση και ένταση.

«Αφού το φεγγάρι παίρνει άδεια, ας πάρουμε κι εμείς λίγη άδεια», σχολίασε με χιούμορ.

Το βασικό μήνυμα των προβλέψεων ήταν ξεκάθαρο: λιγότερη πίεση, περισσότερη ηρεμία και αποφυγή βιαστικών κινήσεων.

Η ημέρα, σύμφωνα με την αστρολόγο, είναι ιδανική για ξεκούραση, δημιουργικότητα, επαφή με αγαπημένα πρόσωπα αλλά και για στιγμές προσωπικής χαλάρωσης, μέχρι να αλλάξει ξανά το αστρολογικό σκηνικό τις επόμενες ώρες..

